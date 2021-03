2017 च्या तुलनेत 2019 मध्ये राज्यातील 18 पैकी 9 शहरांतील प्रदूषणाची पातळी वाढली, वाचा सविस्तर अहवाल

मुंबई, ता. 11 : 2017 च्या तुलनेत 2019 मध्ये राज्यातील 18 पैकी 9 शहरांतील प्रदूषणाची पातळी वाढली आहे. राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कृती योजनेअंतर्गत हे परीक्षण करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे यांसह औरंगाबाद, चंद्रपूर, जालना, कोल्हापूर,लातूर, नागपूर शहरात हवेतील पार्टीक्युलेट मॅटर (पीएम) चे प्रमाण वाढले असून तेथील हवेतील प्रदूषणाच्या पातळीत वाढ झाल्याचे दिसते. राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कृती योजनेअंतर्गत 10 जानेवारी 2019 रोजी देशभरातील 102 शहरांमधील प्रदूषणाची पातळी दर्शवणारा अहवाल जाहीर केला, त्यात राज्यातील 18 शहरांचा समावेश आहे. या शहरांचा समावेश 2011-15 नुसार राष्ट्रीय हवा गुणवत्ता मापदंड पूर्ण करू न शकलेल्या शहरांमध्ये समावेश झाला आहे. त्यामुळे प्रत्येक शहराला हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी कार्यक्रम आखण्यास सांगण्यात आले आहे. रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टीक्युलेट मॅटर म्हणाचेच पीएम 10 चे प्रमाण हवेत अधिक असल्याने प्रदूषण वाढल्याचे दिसते. याचमुळे राज्यातील18 शहरांतील प्रदूषण वाढल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे मानवी आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. हवेतील अनेक घातक कण फुफ्फुसात किंवा रक्तात मिसळून आरोग्याच्या गंभीर समस्याच उद्भवू शकतात. महत्त्वाची बातमी : स्फोटकांनी सापडलेल्या स्कॉर्पियोचा फॉरेन्सिक अहवाल समोर, आली धक्कादायक माहिती समोर

नागपूर आणि ठाण्यात 2017 ते 2019 दरम्यान अनुक्रमे 18 आणि 17 पीएम 10 ची नोंद झाली आहे.

मुंबईत पीएम 10 ची वार्षिक सरासरी पातळी 125 युजी/एम3 स्थिर असल्याचे दिसले.

रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टीक्युलेट मॅटरची वार्षिक आदर्श पातळी ही 60 युजी/एम3 मानली जाते. राज्यातील प्रदूषित नऊ शहरांमध्ये मोठया प्रमाणात रस्ते, मेट्रो, इमारती बांधकाम सुरू आहे. त्यामुळे या शहरांमध्ये धुळीचे प्रमाण वाढल्याने हवेतील पीएम 10 चे प्रमाण देखील वाढले आहे. शिवाय मोकळ्या भूखंडावरील भराव, कचरा जाळणे, शेतीची कामे, हवेचा वेग, यामुळे देखील प्रदूषण वाढत असल्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नमूद केले आहे. "आकडेवारीचे विश्लेषण करताना प्रत्येक शहरातील मॉनिटर्सची संख्या, देखरेखीची क्षमता वाढविणे किंवा कमी होणे आणि दरवर्षी मॉनिटरवर उपलब्ध रीडिंगची संख्या पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे”, असे मुंबई वायु गुणवत्तेच्या संशोधक रेस्पीरिंग लिव्हिंगचे सायन्सेस प्रा. लि.चे संस्थापक आणि संचालक रोनक सुतारिया म्हणाले. महत्त्वाची बातमी : घृणास्पद ! घरच्यांना सांगितलं मुलीला फिरवून आणतो; मात्र बॉक्सिंग कोचच्या मनात होतं दुसरंच काही एमपीसीबीअंतर्गत ठाणे येथे दोन औद्योगिक व एक निवासी क्षेत्रात तीन देखरेख केंद्रे आहेत. कायमस्वरूपी निरीक्षण करणारी हवा गुणवत्ता मॉनिटरींग स्टेशन (सीएक्यूएमएस) नाहीत. हे स्टेशन आठवड्यातून दोनदा प्रदूषक (एनओएक्स, सल्फर, आरएसपीएम) निरीक्षण करतात. त्या तुलनेत मुंबईत 15 सीएक्यूएमएस आहेत. नागपुरातील चार स्थानकांपैकी फक्त एक सीएक्यूएमएस आहे. मुंबईतील 15 सीएक्यूएमएस व्यतिरिक्त, माहुल गाव-चेंबूर; शिवाजी नगर - देवनार, पंतनगर - घाटकोपर, चारकोप - कांदिवली (पश्चिम) आणि भायखळा प्राणीसंग्रहालय येथे नवीन 5 स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. पालकांना 30.65 कोटीचे अनुदान एनसीएपीअंतर्गत एमपीसीबीने स्वच्छ वायु कृती योजना राबविण्यासाठी महापालिकांना 30.65 कोटी रुपये दिले आहेत. 30.65 कोटींपैकी मुंबई (9.5 कोटी रुपये), पुणे (4.45 कोटी रुपये), नवी मुंबई (5.58 कोटी रुपये) आणि नागपूर (5.85 कोटी) यांना निधी मिळाला आहे. नवी मुंबईतील कळंबोली येथे सीएक्यूएमएस बसविण्यास एमपीसीबीने बुधवारी मान्यता दिली. सध्या चार स्थानकांपैकी फक्त एक सीएक्यूएमएस आहे. तर वाशीतील एक स्टेशन बंद असल्याचे नमूद केले आहे. as compared to 2017 in the year 2019 pollution in 9 cities out of 18 increased

Web Title: mumbai news as compared to 2017 in the year 2019 pollution in 9 cities out of 18 increased