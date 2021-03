"महाविकास आघाडी सरकारचा नवीन स्कॅम अलर्ट", आशिष शेलार यांनी केलं खळबळजनक ट्विट

मुंबई : भारतीय जनता पक्षाचे जेष्ठ नेते आणि आमदार आशिष शेलार यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील एका नवीन घोटाळ्यावर बोट ठेवलंय. आशिष शेलार यांच्या माहितीनुसार महाविकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्पात मांडलेल्या प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग सेंटरच्या वाटपामध्ये 'स्कॅम' असल्याचं ट्विटद्वारे म्हटलंय.

आशिष शेलार म्हणालेत की, "एकीकडे खासगी कंपन्या या मोफत चार्जिंग सेंटर्स उभारणी करत असताना महाविकास आघाडी सरकार मात्र इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर उभारणीसाठी खर्च करणार आहे.

महाविकास सरकारने दुसरं बजेट मांडल्यानंतर विरोधकांकडून सरकारवात टीकास्त्र डागलं जातंय. महाविकास आघाडी सरकार हे तब्बल 9 हजार 453 कोटी रुपये इलेक्ट्रिक व्हेहिकल चार्जिंग सेंटरवर खर्च करणार आहे. खासगी कंपन्या हेच चार्जिंग सेंटर्स मोफत उभारून देत असताना सरकार मात्र एकविध खर्च कशाला करतेय असा सवाल आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आहे.

"या सर्व निर्णय प्रक्रियेत 'कार्टर रोड (दिनो?) लॉबी तर दबाव आणत नाही ना " असाही सवाल आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आहे.

