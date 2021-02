BMC वर का झाले आहेत कंत्राटदार मेहरबान? कमी किंमतीतही पूर्ण कामाची तयारी

मुंबई महानगर पालिकेने अंदाजित केलेल्या दरापेक्षा तब्बल 13 ते 29 टक्के दराने कंत्राटदारांनी नाले सफाईची तयारी दाखवली आहे. त्यामुळे नाले सफाईच्या दर्जाबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. मिठी नदीसह मोठ्या नाल्याच्या सफाईसाठी महानगर पालिका पुढील दोन वर्षात 132 कोटी 40 लाख रुपये खर्च करणार आहे. महानगर पालिका करत असलेल्या नाले सफाईच्या दर्जावर नेहमीच प्रश्‍न उपस्थीत केला जाते. पालिकेने यंदा मिठी नदीसह प्रत्येक परीक्षेत्रानुसार नाले सफाई करण्यासाठी निवीदा मागवल्या होत्या. यात, फक्त शहर विभागातील एफ उत्तर, जी दक्षिण आणि जी उत्तर या प्रभागांसाठी पालिकेने अंदाजित केलेल्या दरापेक्षा तीन टक्के दराने कंत्राट देण्यात येणार आहे. महत्त्वाची बातमी : हायकमांडकडून आला फोन, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदी नाना पटोले यांची अधिकृत निवड तर, इतर ठिकाणी पालिकेने अंदाजित केलेल्या दरा पेक्षा 13 ते 29 टक्के कमी दराने कंत्राट देण्यात येणार आहे.महत्वाचे म्हणजे पालिकेने या कामाचा दर 2018 च्या किंमतीनुसार ठरवला होता. संपुर्ण मुंबईतील नालेसफाईसाठी 132 कोटी 40 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. पालिकेने गाळाच्या मेट्रीक टनाच्या हिशोबाने ही किंमत ठरवली आहे. मात्र, सर्वच वस्तुंच्या किंमती वाढलेल्या आहे. त्यातच गाळ मुंबई बाहेर टाकायचा आहे. त्याचा वाहतुकीचा खर्च आहे. गाळ साफ करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या मशिन्ससाठी इंधनाचा वापर होतो. इंधनाचे दर रोजच्या रोज वाढत असतानाही कंत्राटदारानी 2018 च्या किंमती पेक्षा कमी दराने काम करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यामुळे कामाच्या दर्जाबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. महत्त्वाची बातमी : मानखुर्दमध्ये अग्नितांडव ! दाटीवाटीच्या भागातील स्क्रॅप गोडाऊनला भीषण आग मिठीच्या सफाईसाठी 62 कोटी मिठी नदीची सफाई दोन टप्प्यात होणार आहे. यासाठी पालिका 62 कोटी 42 लाख रुपये खर्च करणार आहे. यात कुर्ला टिचर्स कॉलनी ते वांद्रे कुर्ला संकुला पर्यंतच्या नालेसफाईसाठी 32 कोटी 50 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. हे कामही कंत्राटदार 20.79 टक्के कमी किंमतीत करणार आहे. तर, पवई फिल्टरपाडा ते टिचर्स कॉलनी पर्यंतच्या मिठी नदीच्या सफाईसाठी 29 कोटी 91 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. हे कामही अंदाजीत दरापेक्षा 20.10 टक्के कमी दराने होणार आहे. सफाई वेळेत होणार का महानगर पालिकेने फेब्रुवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात हे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मांडले आहे. त्यामुळे स्थायी समितीची परवानगी मिळाल्यानंतर प्रशासकीय प्रक्रिया पुर्ण होऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्याचा दुसरा पंधरावडा उजाडणार आहे. त्यामुळे मे अखेरपर्यंत हे काम पुर्ण होणार का असा प्रश्‍नही उपस्थीत होत आहे. mumbai news nala safai contractors are ready to take the cleaning contract at lower rates

