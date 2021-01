धक्कादायक ! भाजपच्या वेबसाईटवरच रक्षा खडसेंचा 'त्या' शब्दाने उल्लेख, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिला कारवाईचा इशारा

मुंबई : भाजपच्या वेबसाईटवरच रक्षा खडसेंचा अपमान करण्यात आला आहे. रक्षा खडसे यांच्या नावाखाली घृणास्पद आणि संतापजनक उल्लेख करण्यात आला आहे. भाजपच्याच वेबसाईटवर रक्षा खडसेंचा अपमान करण्यात आल्याने राजकीय विश्वात खळबळ उडाली आहे.

दरम्यान, हा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख आक्रमक झालेत. यावर भाजपनं कारवाई करावी अन्यथा महाराष्ट्र सायबर सेल यावर कारवाई करेल करेल असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले आहेत.

Shocking to see such a derogatory description of Raksha Khadse, BJP MP from Maharastra on the official site of the BJP. Maha Govt. will not tolerate this disrespectful behaviour towards women. @BJP4India must take action against those responsible or @MahaCyber1 will step in. https://t.co/wKVilGB79I