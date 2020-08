मुंबईतील रुग्ण बरे होण्याचा दर 80 टक्क्यांवर; गेल्या 24 तासात 931 रुग्णांची भर

मुंबई : मुंबईत आज बाधित रुग्णांचा आकडा हजारच्या खाली आला असून आज 931 रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्णसंख्या 1,30,410 झाली आहे.मुंबईत आज 49 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 7,219 वर पोचला आहे. मुंबईत आज 892 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 80 टक्के इतका आहे. शाब्बास मुंबई! धारावीनंतर दादर, माहिमदेखिल नियंत्रणात; जाणून घ्या आजची कोरोना आकडेवारी मुंबईत आज नोंद झालेल्या 49 मृत्यूंपैकी 40 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 31 पुरुष तर 18 महिलांचा समावेश होता. एकूण मृत झालेल्या 49 रुग्णांपैकी तिघांचे वय 40 वर्षा खालील होते. 31 रुग्णांचे वय 60 वर्षा वर होते तर 15 रुग्ण 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते. कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असली तरी या आजारातून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या ही वाढत आहे. आज 892 रुग्ण बरे झाले असून आज पर्यंत 1,05,193 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले.मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर हा 89 दिवसांवर गेला आहे. तर 16 ऑगस्ट पर्यंत एकूण 6,63,400 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. तर 11 ऑगस्ट ते 17 ऑगस्ट दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर हा 0.79 इतका आहे. ऑनलाईन शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी मुंबई महापालिकेचा पुढाकार; शिक्षकांसाठी मार्गदर्शक सूचनाृ मुंबईत 578 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. तर सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 5,543 असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात असलेले 3,821 अति जोखमीचे रुग्ण आहेत तर 3,510 रुग्ण कोविड केअर सेंटर 1 मध्ये उपचार घेत आहेत.

