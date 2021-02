मुंबईत विनामास्क फिरणाऱ्यांना 1000 रुपये दंड? मुंबई पोलिसांचं स्पष्टीकरण

मुंबई: राज्यात कोरोना व्हायरसनं पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं आहे. दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांची संख्या वाढताना दिसतेय. राज्यासह मुंबईतही कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढत चालला आहे. त्यातच सोशल मीडियावर अफवा पसरायला ही मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली आहे. लॉकडाऊन, कोरोनाच्या आकडेवारीविषयी सोशल मीडियावर अफवा पसरवल्या जात आहेत. सध्या मास्क न घातल्यास अनेक ठिकाणी दंड आकारला जात आहे. मात्र आता विनामास्क दंडाविषयी देखील अफवा पसरवण्यास सुरुवात झाली आहे. सोशल मीडियावर सध्या मुंबईत विनामास्क फिरल्यावर 1000 रुपये दंड आकारला जातो अशा अफवा पसरल्या आहेत. यावर आता मुंबई पोलिसांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

मुंबईत विनामास्क फिरताना आढळल्यास केवळ 200 दंड आकारला जाईल, असं स्पष्टीकरण मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी दिलं आहे.

Dear Mumbaikars! #FakeNews mongers are back again! This time claiming that No Mask can cost you a fine 1000 rupees. While no money can compensate for safety being compromised, you can only be charged Rupees 200 for not wearing a mask. #MaskIsMust #FakeNewsAlert