मुंबईतील सात असुरक्षित ठिकाणं; महिलांनी चुकूनही जाऊ नये!

सध्याच्या काळात महिला सुरक्षा हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आजच्या परिस्थितीमध्ये कोणतीही महिला निर्धास्तपणे घराबाहेर पडू शकत नाही अशी तक्रार वारंवार महिलावर्गातून येत असते. हत्या, बलात्कार, अपहरण किंवा छेडछाड अशा अनेक विविध घटना समाजात घडतांना पाहायला मिळतात. याविषयी दररोज एक तरी वृत्त समाजमाध्यमे, प्रसारमाध्यमे यांच्यावर ऐकायला मिळतं. त्यामुळे सध्या महिला सुरक्षा हा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. यातच मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये तर एक दिवसाआड महिलांसोबत घडलेल्या अत्याचार वृत्त कानावर येतं. त्यामुळे रात्री अपरात्री अशा शहरांमध्ये फिरणं महिलांसाठी दिवसेंदिवस धोकादायक ठरत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळेच मुंबईतील महिलांसाठी धोकादायक ठरत असलेली ठिकाणं कोणती ते पाहुयात. हेही वाचा : झगमगत्या मुंबईची नाईट लाईफ! एकदा तरी जरुर भेट द्या 'या' ठिकाणांना १. ओल्ड मिल कंपाऊंड - मुंबईमध्ये एकेकाळी प्रचंड गिरण्या होत्या हे साऱ्यांनाच ठावूक आहे. मात्र, कालांतराने या मील म्हणजेच गिरण्या बंद पडल्या. त्यामुळे ही ठिकाणं आता ओसाड झाली आहेत. यात ओल्ड मिल कंपाऊंड ही जागा स्त्रियांसाठी धोकादायक असल्याचं म्हटलं जातं. त्यामुळे दुपारी किंवा रात्रीच्या वेळी येथे महिलांनी जाणं कटाक्षाने टाळलं पाहिजे. तसंच दिवसादेखील या ठिकाणी जायचं असेल तर एकटं जाणं निश्चितपणे टाळावं. २. साऊथ मुंबई सब-वे - खरं तर सब वे हे नागरिकांच्या सोईसाठी तयार करण्यात आले आहेत. रस्त्याने चालत असताना कोणताही अपघात होऊ नये यासाठी मुंबई ठिकठिकाणी सब वे ( भुयारी मार्ग) तयार करण्यात आले आहेत. मात्र, जर रात्री उशीरा या सब वे मधून जात असाल तर तुम्हाला स्वत:ची काळजी घेतली पाहिजे. मुळात हा सब वे जुना आणि जीर्ण झाला आहे. तसंच तेथे रात्रीच्या वेळी नागरिकांची वर्दळदेखील कमी असते. त्यामुळे अशा ठिकाणी शक्यतो महिलांनी जाणं टाळावं. बऱ्याचदा येथे चोरी किंवा लुटमारी होण्याची प्रकरणे घडत असल्याचं सांगण्यात येतं. ३. चौपाटी - मुंबईतील चौपाटीवर फिरायला साऱ्यांनाच आवडतं. दिवसा मुंबईतील चौपाटी गर्दीने तुडूंब भरलेली असते.मात्र, संध्याकाळ झाली की चौपाटी शांत होते आणि रात्री तर येथे निरव शांतता पसरते. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी शक्यतो एकट्या स्त्रीने येथे जाणं टाळावं. विशेष म्हणजे रात्रीच्या वेळी चौपाटी स्त्रियांसाठी सुरक्षित नाही असं पोलिसांनीदेखील सांगितलं आहे. ४. आरे मिल्क कॉलनी - गोरेगावमधील आरे कॉलनी ही शान असल्याचं म्हटलं जातं. या ठिकाणी प्रचंड वनसंपदा असून शहरातील हा शांततेचा भाग म्हणून ओळखला जातो. परंतु, एकट्या स्त्रीने येथे जाणं टाळावं. शांततेचा भाग असल्यामुळे अनेकदा येथे महिलांसोबत गैरव्यवहार झाल्याची प्रकरणं समोर आली आहेत. ५. स्कायवॉक - दररोज धकाधकीच्या जीवनात प्रवास करतांना नागरिकांना समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी अनेक ठिकाणी स्कायवॉक तयार करण्यात आले आहेत. मात्र, रात्रीच्या वेळी एकट्या स्त्रीने स्कायवॉकवरुन प्रवास करणं शक्यतो टाळावं. मुंबईतील अनेक स्कायवॉकवर रात्रीच्या वेळी गर्दुले, मद्यपी यांचा सुळसुळाट असल्याचं समोर आलं आहे. ६. निर्माणाधीन इमारत - मुंबई शहर हे खासकरुन टोलेजंग इमारतींसाठीच ओळखलं जातं. ज्यामुळे येथे अनेक इमारतीचं बांधकाम सुरु असल्याचं पाहायला मिळतं. मात्र, अशा निर्माणाधीन इमारतींचं काम सुरु असताना महिलांनी तेथे जाणं टाळायला हवं. कारण, सुरक्षेच्या दृष्टीने अशी जागा महिलांसाठी सुरक्षित नाही. ७. South Mumbai bylanes - मुंबईतील सर्वात उच्चभ्रु ठिकाण म्हणून याकडे पाहिलं जातं.मात्र, हे ठिकाण रात्रीच्या वेळी महिलांसाठी सुरक्षित नसल्याचं समोर आलं आहे.

दरम्यान, मुंबई पोलिसांनी मुंबईतील अनेक ठिकाणं महिलांसाठी सुरक्षित नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. यात जवळपास ४३७ वेगवेगळ्या ठिकाणांचा समावेश असल्याचं म्हटलं जात आहे.



