मुंबईत गाडी चालवता का?, मग 'ही' बातमी खास तुमच्यासाठी

मुंबईः गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून कोरोना व्हायरस तळं ठोकून आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. मुंबई शहरात कोरोनाचा प्रार्दुभाव जास्त प्रमाणात झालेला दिसतो. मुंबईत कोरोनाचा उद्रेकही दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. दरम्यान राज्य सरकार हळूहळू मुंबई अनलॉक करत आहे. बऱ्याच प्रमाणात लॉकडाऊनमधील निर्बंध शिथिल करण्यात आलेत. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध पातळीवर प्रयत्न करण्यात येत आहे. अशातच अनलॉक केल्यानंतर गर्दी होऊ नये यासाठी सरकार अनेक उपाय करताना दिसत आहे. मात्र तरीही गर्दी कमी होत नसल्यानं मुंबई पोलिसांनी कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.

परवाना नसतानाही वाहन चालवणाऱ्यांविरुद्ध आणि कारणास्तव वाहन बाहेर काढणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. फक्त नियम मोडले ही कारवाई होणार नसून ती कारवाई तुमच्या सुरक्षेसाठीही आवश्यक असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

Strict legal action will be taken and vehicles will be seized if any non-permitted & non-essential vehicular movement is noticed. This is not just against the rules but also not in favour of your own safety, at this crucial moment in Mumbai’s fight against #COVID19