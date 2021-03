"आपणआपल्या संसदपटूंनाच वाचवू शकणार नसू तर लोकशाहीबाबत कसा काय गर्व बाळगायचा?"

मुंबई : एकीकडे मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरण तर दुरीकडे मुंबईत आत्महत्या करणारे मोहन डेलकर यांचं प्रकरण. याच मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणावरून काँग्रेचे आमदार सचिन सावंत यांनी भारतीय जनता पक्ष आणि थेट नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधलाय. जर आपणच आपल्या संसदपटूंनाच वाचवू शकणार नसू तर आपण आपल्या लोकशाहीबाबत कसा काय गर्व बाळगायचा? असा थेट सवाल सचिन सावंत यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून उपस्थित केला आहे.

सचिन सावंत यांनी काही ट्विट्स करत मोहन डेलकर यांनी भाजप पक्षश्रेष्ठीना केलेला पत्रव्यवहार देखील माध्यमांसमोर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मोहन डेलकर यांनी त्यांना दिल्या जाणाऱ्या त्रासाबाबत देशाचे गृहमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष आणि दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशीही पत्रव्यवहार केला होता.

नरेंद्र मोदींना लिहिलेय पत्रात डेलकर म्हणतात...

"गेल्या काही दिवसांपासून दादरा नगर हवेलीतील स्थानिक प्रशासन माझ्यासोबत सूडबुद्धीने वागत आहे. मला वारंवार अपमानित केलं जातंय. गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी त्यांच्या दौऱ्यादरम्यान मला अपमानित केलं. याबाबतची तक्रार मी लोकसभा विशेषाधिकार समिती आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडे केल्यानंतरही प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी माझ्याविरोधात कट कारस्थान रचण्यात अधिक सक्रिय झालीये. मला अशी माहिती प्राप्त झाली आहे की माझ्या आणि माझ्या परिवाराविरोधात खोट्या केसेस बनवून मला आणि माझ्या परिवाराला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि परिसरात दहशत पसरवण्याचं काम करण्यात येतंय."

Can we feel proud of our Democracy if we can't save our parliamentarian? MP #MohanDelkar knocked each door including our Prime Minister, HM & Loksabha speaker. Why did Modi ji not help when he received two letters one on 18 Dec 2020 & other on 31st Jan 2021? pic.twitter.com/xthqWssS1A

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) March 13, 2021

Mohanbhai Delkar sent two letters to HM Amitbhai Shah - one on 18th Dec 2020 and other on 12th January 2021. Why did our Home Minister not help him? pic.twitter.com/sn9WkFBL4K

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) March 13, 2021

यावरून सचिन सावंत यांनी डेलकर यांनी सर्वचे दरवाजे ठोठावले तरीही त्यांना मदत का मिळाली नाही ? असा थेट सवाल नरेंद्र मोदी यांनी विचारला आहे.

