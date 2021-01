VIDEO: रिव्हॉलव्हर दाखवून ओव्हरटेक करणारे तरुण ताब्यात, गाडीवर होते शिवसेनेचे स्टिकर

मुंबईः मुंबई-पुणे महामार्गावरील एका व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर एकच खळबळ उडाली आहे. यामध्ये एक गाडी बंदुक दाखवून ट्रकला ओव्हरटेक करताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे या गाडीच्या मागच्या काचेवर शिवसेनेचे वाघाचे चिन्ह आहे. हा व्हिडिओ एमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी ट्विटरवरुन शेअर केला असून थेट शिवसेनेवर निशाणा साधला आहे. तसेच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान आताच समोर आलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी या तरुणांना ताब्यात घेतलं असून त्यांची चौकशी सुरु आहे.

इम्तियाज जलील यांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये ट्रकच्या गर्दीमधून वाट काढण्यासाठी एक कारचालक ड्रायव्हिंग सीटवरुन उजव्या हातात पकडलेली रिव्हॉलव्हर गाडीच्या खिडकीबाहेर काढतो आणि ट्रकच्या रांगेमधून पलीकडच्या लेनमध्ये जाताना दिसतो. या गाडीच्या मागच्या काचेवर शिवसेनेचा लोगो असल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे.

@AnilDeshmukhNCP @DGPMaharashtra @OfficeofUT this is on Pune Mumbai expressway in Maharashtra.! The logo on the vehicle says it all! Shiv Sainiks brandishing revolvers while trying to make way for their vehicle on Friday night. Can HM/ DG take note of this lawlessness.! pic.twitter.com/HIPZF0AN2z