Mumbai Rain: मुंबईकरांना अखेर दिलासा! आज मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता, उकाड्यापासून मिळणार आराम

रविवारची सकाळ मुंबईकरांसाठी ढगाळ वातावरण, हलके वारे आणि उबदार हवामानासह सुरू झाली. सकाळी तापमान ३१ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. दिवसभर हवामानात बदल होण्याची शक्यता असून, उन्हाळ्याच्या तीव्र उष्णतेपासून मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो..आजचा पावसाचा अंदाजप्रादेशिक हवामान केंद्राच्या (RMC) अंदाजानुसार, मुंबई आणि ठाणे परिसरात मेघगर्जनेसह हलक्या पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. AccuWeather च्या माहितीनुसार, नवी मुंबईतील काही भागांत सायंकाळी पावसाच्या सरी कोसळू शकतात. मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई येथे किमान तापमान २८ अंश सेल्सिअस, तर कमाल तापमान ३७ अंश सेल्सिअसपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे.शनिवारी मरीन ड्राइव्ह, कुलाबा, भायखळा आणि परळसह दक्षिण मुंबईतील काही भागांत हलका पाऊस आणि ढगाळ वातावरण अनुभवायला मिळाले. त्यामुळे सकाळच्या काही तासांत हवामान आल्हाददायक झाले होते. मान्सून आगमनाची उत्सुकता वाढत असताना, या हलक्या सरींनी नागरिकांचे लक्ष वेधले आहे..मान्सूनपूर्व पावसाची स्थितीगेल्या दोन दिवसांत मुंबई आणि MMR मधील काही भागांत तुरळक रिमझिम पाऊस आणि हलक्या सरी पडल्या. मात्र, हवामान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा अद्याप पूर्ण स्वरूपातील मान्सूनपूर्व पाऊस नाही. तरीही या सरींमुळे नागरिकांना उकाड्यापासून काहीसा दिलासा मिळाला आहे..हवेची गुणवत्ता उत्कृष्टमुंबईतील हवेची गुणवत्ता रविवारी सकाळीही चांगल्या श्रेणीत कायम राहिली. शहराचा एकूण हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) सकाळी १४ इतका नोंदवला गेला. यापूर्वी हा निर्देशांक १६ होता. अनेक महिन्यांपासून प्रदूषणाच्या पातळीत चढ-उतार होत असताना, सध्या हवेची गुणवत्ता उत्कृष्ट राहिल्याने मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..नागरिकांसाठी सावधगिरीचे आवाहनहलका पाऊस आणि मेघगर्जनेच्या शक्यतेमुळे नागरिकांनी बाहेर पडताना आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ढगाळ वातावरण आणि वाऱ्यांसह पडणारा पाऊस उन्हाळ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात काहीसा आराम देणारा ठरू शकतो. मात्र, पूर्ण मान्सूनपूर्व काळात अशा सरींचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.