Red Alert Mumbai: मुंबईत NDRF च्या तुकड्या सज्ज, नागरिकांनी सतर्क राहा 

मुंबईः मुंबईत वरळी, धारावी, दादर, मुलुंड, विक्रोळी, कुर्ला, चेंबूर, गोरेगाव, अंधेरी या ठिकाणी जोरदार पाऊस सुरु आहे. कुर्ला, नेहरूनगर, भायखळा, गोरेगाव, किंग सर्कल, करी रोड, कांदिवली, चारकोप परिसरातील सखल भागात पाणी साचलं आहे. मुंबईसह उपनगरात आज आणि उद्याअतिवृष्टी होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. आज अनेक भागात हवामान खात्याकडून रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

विभागीय नियंत्रण कक्ष आणि इतर सर्व नियंत्रण कक्षांना हाय अलर्ट देण्यात आला आहे. सर्व विभागीय नियंत्रण कक्षांना आवश्यक मनुष्यबळ साधनसामुग्रीसह सज्ज ठेवण्याच्या सूचना ही देण्यात आल्या आहेत.

Latest radar, satellite imges at 1.20 am,4 Aug, indicates very thick clouding ovr west coast including Mumbai. Very hvy rainfall warning already issued. Intensity of RF over N Konkan, with Mumbai,Thane likely to increase in nxt 48 hrs. Mumbai,Thane watch floods. Pl kp wach. IMD pic.twitter.com/sgSWodi0Ic

पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाची ६ पंपिग स्टेशन आणि २९९ पंप ठिकाणी बसविण्यात आलेत. अग्निशमन दलास त्यांची पूर बचाव पथके आवश्यक त्या मनुष्यबळासह आणि साधनसामुग्रीसह ६ प्रादेशिक समादेशन केंद्रांवर तैनात ठेवण्यास सांगण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद पथकाच्या (NDRF) ३ तुकड्यांना आणीबाणी परिस्थिती उद्भवल्यास तात्काळ मदतीकरिता तत्पर रहाण्याच्या सूचना पालिकेकडून देण्यात आल्यात.

Mumbai rain updates at 3 am, 4 Aug.

In last 3 hrs Mumbai & around recd very intense rainfall as seen from figure.

Mumbai now on RED ALERT, with possibilities of Extremely Hvy falls at isolated places. Thunder being heard for last 2 hrs & satellite, radar points to intense spells pic.twitter.com/WBziE70wRd