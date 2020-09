मुंबईतल्या पावसाचा फटका वाहतुकीवर, रेल्वे सेवा विस्कळीत

मुंबईः मुंबईसह उपनगरांमध्ये पावसानं धुमाकूळ घातला आहे. रात्रभर मुंबई- ठाणे, नवी मुंबईत पावसाचा जोर पाहायला मिळतोय. मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेनं नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं आहे. या पावसाचा फटका रेल्वे सेवा तसंच वाहतुकीवर झाला आहे.

चर्चगेट ते अंधेरी दरम्यान मुसळधार पावसामुळे रेल्वे रुळांवर पाणी साचल्यानं या स्थानकांदरम्यान रेल्वे सेवा ठप्प झाली आहे. तर पश्चिम रेल्वे मार्गावर सध्या अंधेरी ते विरार दरम्यान लोकल सेवा सुरू आहेत. तर दुसरीकडे मध्य रेल्वे मार्गावरही रेल्वे रुळांवर पाणी साचल्यानं छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते ठाणे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते वाशीदरम्यान रेल्वेसेवा ठप्प झाली आहे. सध्या केवळ अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी रेल्वेसेवा सुरू आहेत. जयपूर- मुंबई सेन्ट्रल ही एक्सप्रेस गाडी बोरीवली स्टेशनवर थांबवण्यात आली. विरार पासून डहाणू स्टेशनपर्यंत फास्ट ट्रकवर पहिली लोकल 7.50 ला रवाना झाली.

Due to continuous rains & water-logging, traffic on all lines in Mumbai Suburban section between Churchgate & Dadar suspended from 8.15 am today: Chief Public Relation Officer (CPRO) of Western Railway https://t.co/tf2oGV6ZKY