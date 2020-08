Mumbai Rain Updates: गरज असेल तरच बाहेर पडा!, मुंबईत रात्रभर तुफान पाऊस

मुंबई : मुंबई आणि उपनगर परिसराला काल रात्री मुसळधार पावसानं झोडपलं. त्यामुळं मुंबईकरांची आजची सकाळ चिंब चिंब झाली आहे. शहरात अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचलं असून, रस्ते वाहतूक मंदावली आहे. उपनगरीय रेल्वे वाहतुकीवरही याचा परिणाम झाला असून, महापालिकेने आज, कार्यालयं बंद ठेवण्याचं आवाहन केलंय. हवामान खात्यानं तीन तारखेपासूनच मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला होता. मुंबईत आणखी दिवस मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान खात्यानं वर्तवलीय. ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि पुणे जिल्ह्य़ात आज अतिवृष्टी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

रेल्वेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुसळधार पावसामुळे दादर आणि कुर्ला रेल्वे स्थानक परिसरात पाणी साचले आहे. मेन लाईन आणि हार्बर लोकल वाहतूक बंद आहे. हवामान अंदाजानुसार मुंबई शहर आणि उपनगरात आज मुसळधार पावसाची शक्यता असून समुद्रास दुपारी 12:47 वाजता भरती आहे. मुंबईकरांनी गरज असेल तरच बाहेर पडा, समुद्रकिनारे तसंच पाणी भरलेल्या ठिकाणापासून लांब राहावं, असं आवाहन मुंबई महापालिकेनं नागरिकांना केलं आहे.

Maharashtra: Severe waterlogging in various parts of Mumbai following incessant rainfall in the city; visuals from Parel East.

More than 230 mm of rainfall recorded in Mumbai city in the last 10 hours, according to Brihanmumbai Municipal Corporation pic.twitter.com/JVhEWcICvK