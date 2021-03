अरे बापरे ! कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतही एवढे रुग्ण आढळले नव्हते, आज उच्चांकी रुग्णसंख्येची नोंद

मुंबई : मुंबईत आज दिवसभरात 2 हजार 877 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे, पुढच्या काही दिवसात मुंबईचा आकडा तीन हजाराचा टप्पा गाठेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मुंबईत आतापर्यंत एका दिवसात आढळलेल्या रुग्णांची ही सर्वाधिक रुग्णसंख्या आहे. 7 ऑक्टोबर 2020 ला मुंबईत 2 हजार 848 रुग्णांची नोंद झाली होती. मुंबईतील आतापर्यंत कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 3 लाख 52 हजार 835 एवढी झाली आहे. तर, आज 8 कोरोनाबाधित रुग्णांचे मृत्यू नोंदवण्यात आले. आता पर्यंत 11 हजार 555 मृत्यूची नोंद करण्यात आली. आतापर्यंत 3 लाख 21 हजार 947 कोरोना रुग्ण आजारातून बरे झाले आहेत. तर मुंबईत सध्या18 हजार 424 एवढे सक्रिय रुग्ण आहेत. मुंबईत आज 8 रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली. एकूण मृतांचा आकडा 11 हजार 547 इतका झाला आहे. तर रुग्ण बरं होण्याचा दर हा 91 टक्के इतका झाला आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे रुग्ण दुपटीचा दर खाली घसरला असून आता रुग्णदुपटीचा दर 136 दिवसांवर आला आहे. महत्त्वाची बातमी : 'त्या' परिसरातील कोरोना धडधड पुन्हा वाढली; गेल्या 24 तासात 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक कोरोना रुग्ण मुंबईत दैनंदिन चाचण्यांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. तर कोविड रुग्णवाढीचा दर वाढून 0.51 टक्के इतका झाला आहे. आतापर्यंत पर्यंत एकूण 36 लाख 37 हजार 936 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. मुंबईत आज मृत रुग्णांपैकी 8 रुग्णांना दीर्घकालीन आजार होते. मृत्यू झालेल्यांमध्ये 3 पुरुष तर 5 महिला रुग्णांचा समावेश होता. मुंबईत 34 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 267 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 14,979 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये 557 अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. mumbai records all time high corona patient count on thursday with 2877 new patients

