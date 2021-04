धोका वाढतोय! मुंबईत आतापर्यंतची एका दिवसातील सर्वाधिक वाढ

कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्यानं होणारी वाढ ही आता चिंता वाढवत असल्याचं स्पष्ट होऊ लागलं आहे. शनिवारी सायंकाळी प्रशासनानं दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार एकट्या मुंबईत २४ तासांमध्ये तब्बल 9,090 नव्या कोरोनाबाधितांची नोंद करण्यात आली आहे. तर, 27 जणांचा कोरोनामुळं मृत्यू झाला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई आणि पुण्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्यानं वाढत आहे. ९ हजारांपेक्षा जास्त कोरोना रुग्ण आढळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळं आता नेमका कोरोना नियंत्रणात आणायचा तरी कसा, असाच प्रश्न यंत्रणांपुढे उभा राहिलाय. शनिवारी प्रशासनानं दिलेल्या आकडेवारीनुसार नऊ हजार ०९० नवीन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले आहेत. मुंबईतील उपचाराधीन कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या ६२ हजार १८७ इतकी झाली आहे. तर आतापर्यंत ३ लाख ६६ हजार ३६५ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. मुंबईत आतापर्यंत 11,751जणांचा मृत्यू झाला आहे.

Mumbai reports 9,090 fresh COVID cases, 5,322 recoveries, and 27 deaths in the last 24 hours

Active cases: 62,187

Total recoveries: 3,66,365

Death toll: 11,751