तिचं आई होण्याचं स्वप्न राहिलं अधूरं...अन् 'ती' सापडली ढिगाऱ्याखाली

मुंबईः फोर्ट भागातील GPO पोस्ट ऑफिस समोरील पाच मजली भानुशाली इमारत गुरुवारी कोसळली. या दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा आता ९वर पोहोचला असून तीन जखमी झालेत. त्यातच एक मन सुन्न करणारी गोष्ट समोर आली आहे. घटनास्थळी अजूनही ढिगारा उपसण्याचं काम सध्या सुरु आहे. या ढिगाऱ्याखाली एका महिलेचा मृतदेह सापडला आहे. धक्कादायक म्हणजे ही महिला गरोदर होती अशी माहिती समोर येतेय.

या दुर्घटनेत गरोदर महिलेचा मृत्यू झाल्याचं समजताच सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या महिलेचं नाव समजू शकलं नाहीय. मात्र या दुर्घटनेत एक निष्पाप जीव गेला आहे. एका जीवाला जन्म देण्याआधीच या महिलेनं जगाचा निरोप घेतला आहे. त्यामुळे बिचाऱ्या या महिलेचं आई होण्याचं स्वप्न अधूरच राहिलं. आई होण्याआधीच या दुर्घटनेनं तिचा जीव घेतला. सकाळपासून या महिलेसह तीन पुरुषांचेही मृतदेह बाहेर काढण्यात आलेत. ढिगाऱ्याखाली आणखी काही जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

मृतांची नावे खालीलप्रमाणे

#UPDATE The death toll in Mumbai's Bhanushali Building collapse rises to nine, says National Disaster Response Force

