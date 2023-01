मुंबई : इंडिया टीव्ही-सी व्होटरच्या सर्वेत राज्यात लोकसभेसाठी भाजपला १४ तर मविआला ३४ जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यावर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भाष्य केलं आहे. आम्ही सर्व्हेवर राजकारण करत नाही तर वस्तुस्थितीवर राजकारण कारतो असं सांगताना त्यांनी भाजपला किती जागा मिळतील याचा दावाही केला आहे. (MVA big success in Mood of Nation But BJP claimed more than 44 seats)

बावनकुळे म्हणाले, "आम्ही सर्वेच्या आधारे कधीच राजकारण करत नाही वस्तुस्थितीवर आधारीत राजकारण करतो. यापूर्वी २०१४ आणि २०१९ मध्ये सी-व्होटरचे सर्वे आले होते ते आपल्या समोर आहेत. मी दाव्यानं सांगतो की, उद्या जरी निवडणुका झाल्या तरी ५१ टक्के मत घेऊन भाजप ४४ प्लस झाल्याशिवाय राहणार नाही"

मोदी सरकारनं कोरोनाच्या काळात साडेसात कोटी लोकांना गरीब कल्याण योजनेचा लाभ दिला आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक घरात ही योजना पोहोचली आहे. भारत देशात सर्वोत्तम व्हावा याची घराघरात माहिती पोहोचली आहे, त्यामुळं मोदींचं नेतृत्व सर्वांना मान्य आहे, म्हणून भाजपचाच राज्यात मोठा विजय होईल असंही यावेळी बावनकुळे म्हणाले.

दरम्यान, इंडिया टीव्ही आणि सी-व्होटर सर्व्हेचा अंदाज समोर आला आहे. यामध्ये जर आज लोकसभा निवडणूक झाली तर महाराष्ट्रात भाजपला आणि शिंदे गटाला १४ जागा मिळतील तर महाविकास आघाडीला ३४ जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.