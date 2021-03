सुशांत ड्रग्ज प्रकरण: रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी, NCB कडून आरोपपत्र दाखल

मुंबई: अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात आज एनसीबीने विशेष न्यायालयात तब्बल 12 हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले. सुशांतची गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीसह 33 जण यामध्ये आरोपी आहेत. एनसीबीचे प्रमुख समीर वानखेडे यांनी स्वतः आरोपपत्र सादर केले.

सुशांतचा मृतदेह गेल्या वर्षी 14 जूनला स्वतःच्या वांद्रे येथील निवासस्थानी गळफास लावलेल्या अवस्थेत आढळला होता. याप्रकरणी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरो तपास करत आहे. सुशांत अंमलीपदार्थ घेत असे असे तपासात उघड झाले आहे. त्यामुळे पोलिसांनी अनेक ड्रग्स विक्रेत्यांवर कारवाई केली. एकूण 33 आरोपींमध्ये रिया, तिचा भाऊ शौविकचा समावेश आहे. एकूण 38 आरोपींपैकी पाचजण फरार घोषित केले आहेत. 12 हजार पानांची हार्ड कॉपी न्यायालयात दाखल केली असून डिजिटल आरोपपत्र सुमारे 50000 पानांचे आहे.

Mumbai: Narcotics Control Bureau files charge sheet in Sushant Singh Rajput related drug case in Special NDPS court

Chargesheet names 33 accused & statements of 200 witnesses. More than 12,000 pages in hard copy &about 50,000 pages in digital format submitted in court today: NCB