मंत्री नवाब मलिक यांच्या मुलीच्या घरी NCBचा छापा, जावयाला अटक

मुंबईः राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांचे जावई समीर खान यांच्या घरावर गुरुवारी सकाळी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या पथकानं छापा टाकला आहे. ड्रग्स बाळगल्या प्रकरणी आज हा छापा टाकण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. दोन दिवसांपूर्वी एनसीबीकडून समन्स देखील बजावण्यात आला होता. दरम्यान आता एनसीबीचे अधिकारी या ठिकाणी महत्त्वाच्या पुराव्यांची झाडाझडती घेत आहे.

बुधवारी समीर खान याला एनसीबीकडून अटक करण्यात आली आहे. 200 किलो गांजा प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींसोबत झालेल्या संशयित व्यवहाराची पडताळणी करण्यासाठी त्याला चौकशीसाठी बोलवण्यात आले होते. 13 तासांच्या चौकशीनंतर अखेर त्याला अटक करण्यात आली.

Mumbai: Sameer Khan, son-in-law of Maharashtra Minister Nawab Malik, being taken for medical check-up after which he will be produced before a court.

