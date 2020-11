NCBचं धाड सत्र सुरुच, बॉलिवूड अभिनेता अर्जुन रामपाल यांच्या घरी छापा

मुंबईः बॉलिवूड ड्रग्ज कनेक्शन प्रकरणी अभिनेत्याच्या घरी छापा टाकण्यात आला आहे. बॉलिवूड ड्रग्ज रॅकेट प्रकरणी अंमली पदार्थ नियंत्रण कक्षानं ही धाड टाकली आहे. अभिनेता अर्जुन रामपाल यांच्या घरी एनसीबीनं छापा टाकला आहे. तर अर्जुन रामपाल यांचा वाहन चालकाला ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. ड्रग्ज प्रकरणात अर्जुनचं नाव आल्यानं एनसीबीनं ही कारवाई केली आहे. बॉलिवूड ड्रग्ज कनेक्शनप्रकरणी एनसीबीनं आपलं धाड सत्र सुरु ठेवलं आहे.

या आधी एनसीबीने अर्जुन रामपालची गर्लफ्रेंड गॅब्रिएला डेमेट्रियड्सच्या भावाला ताब्यात घेतले आहे. तपासादरम्यान त्याचे नाव समोर आल्याने अ‍ॅगिसिलोस डेमेट्रियड्सला अटक करण्यात आली असल्याचे एनसीबी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अॅगिसिलोस हा दक्षिण आफ्रिकेचा नागरिक आहे. अॅगिसिलोस हा एनसीबी अधिकाऱ्यांनी अटक केलेल्या ड्रग्ज तस्काराच्या संपर्कात होता. या प्रकरणात त्याचं नाव समोर आल्याने त्याला स्थानिक न्यायालयासमोर हजार करण्यात आलं होतं. न्यायालयानं त्याला पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

Narcotics Control Bureau conducts raid at the premises of actor Arjun Rampal in Mumbai

