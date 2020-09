NCB कडून मुंबईत तीन ठिकाणी छापेमारी, ड्रग्स डिलर्सची दाणादाण

मुंबईः एनसीबीचं विशेष तपास पथक (एसआयटी) जे सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूशी संबंधीत असलेल्या ड्रग्ज प्रकरणाची चौकशी करत आहे. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (एनसीबी) शनिवारी मुंबईत अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या ठिकाणांवर छापे टाकले. त्यानंतर आज पुन्हा एकदा एनसीबीनं मुंबईत तीन ठिकाणी धाड टाकली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणात ड्रग्ज कनेक्शनचा मुद्दा समोर आला. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास एनसीबी करत आहे. या प्रकरणी एनसीबीनं अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीला ही अटक केली आहे. तसंच बॉलिवूडमधील इतर अभिनेत्रींची नाव देखील समोर आली आहेत त्यांना समन्स पाठवण्यात आलेत.

गेल्या काही दिवसांपासून एनसीबी ड्रग्स प्रकरणाचा तपास करत आहे. एनसीबीनं आज सकाळी अचानक अंधेरी आणि पवईत ही कारवाई केली आहे. यापूर्वी एनसीबीनं केलेल्या कारवाईत ड्रग्स सापडले होते.

Maharashtra: Narcotics Control Bureau (NCB) Zonal Unit teams are conducting raids at three different locations in Mumbai. More details awaited. pic.twitter.com/UbhW3oztGB