NCBकडून रिया चक्रवर्तीला समन्स, अटक होण्याची दाट शक्यता

मुंबईः अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीला समन्स बजावलं आहे. आज सकाळी १०.३० वाजेपर्यंत रियाला हजर राहण्यास सांगितलं आहे. एनसीबीची टीम मुंबई पोलिसांसह कथित आरोपी रियाच्या घरी दाखल झाली आहे. यावेळीच एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी रियाला समन्स बजावलं आहे.

रिया सकाळी साडेदहा वाजता एनसीबीच्या कार्यालयात पोहोचण्याची शक्यता आहे. रियाला समन्स बजावत असताना एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी दोन पर्याय दिले. यामध्ये रियाला चौकशीत सहभागी होण्याचं आवाहन करत स्वतःहून चौकशीसाठी समोर यावं किंवा दुसरा पर्याय असा की आता आमच्या टीमसोबत चौकशीसाठी यावं. एनसीबीचे सहसंचालक समीर वानखेडे म्हणाले यावर म्हणाले की, रियाला समन्स दिलं आहे. ज्यावेळी आम्ही तिच्या घरी गेलो तेव्हा ती स्वतः घरी हजर होती.

The team has come to serve the summon. It depends upon her, as she (#RheaChakraborty) has to join investigation. She can come on her own or she can come with the team: Narcotics Control Bureau (NCB) https://t.co/KZMXrCb90Z