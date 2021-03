Night Curfew: कसा होता मुंबईतील नाईट कर्फ्यूचा पहिला दिवस, वाचा सविस्तर

मुंबई: राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभाव लक्षात घेता जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे मुंबईतही देखील नाईट कर्फ्यू लागू झाला आहे. काल नाईट कर्फ्यूचा पहिला दिवस होता. या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांकडून अनेक ठिकाणी रात्री नाकाबंदी करण्यात आली होती. होळीच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी रात्री मुंबई पोलिस समुद्रकिनारे रिकामी करताना दिसले. तसंच ८ नंतर पोलिसांनी दुकानादारांना दुकानं बंद करण्यास सांगितली. २८ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून लागू झालेले हे निर्बंध १५ एप्रिलपर्यंत लागू असणार आहेत. मुंबईत जमावबंदीचे पालन काटेकोरपण केलं जात आहे. रात्री मुबंईत ठिकठिकाणी पोलिस तैनात होते.

कोविडचा संसर्ग वाढत चालल्यानं रविवारीपासून म्हणजेच २८ मार्चपासून राज्य सरकारनं राज्यात नाईट कर्फ्यू लागू केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी राज्यातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यानंतर कोरोनाचा वाढत्या प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी त्वरित पर्याय म्हणून नाईट कर्फ्यू लागू केला.

8PM- 7AM Night Curfew Begins Tonight

Gathering of more than 5 people prohibited. All public places to remain shut till 7 am

Home deliveries, food pickups & other essential services allowed

Mumbai, please cooperate#TakingOnCorona