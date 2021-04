हा कोरोनाचा 'वाझे स्ट्रेन' तर नाही ना?; ठाकरे सरकारला खोचक सवाल

राज्यात गेले काही दिवस कोरोनाबाधितांचा आकडा झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात लॉकडाउन लागणार की नाही याची सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू आहे. सामान्य नागरिक लॉकडाउनचा विरोध करताना दिसत आहेत, तर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याच्या सचिव वर्गाला लॉकडाउनची तयारी करून ठेवा असे आदेश आठवड्याभरापूर्वीच दिले आहेत. या साऱ्या गोंधळामध्ये आमदार नितेश राणे यांनी ठाकरे सरकारला एक खोचक सवाल विचारला. ट्वीट करून त्यांनी आपल्या मनातील शंका बोलून दाखवली. राज्यात वाढत असलेल्या कोरोनारुग्णांच्या स्थितीबद्दल नितेश राणे यांनी आधीच चिंता व संशय व्यक्त केला होता. त्यातच आता वाढत्या रूग्णसंख्येवरूनही त्यांनी ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.

मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकर रूग्णालयात दाखल

जेव्हा जेव्हा हे सरकार अडचणीत आलंय, तेव्हा तेव्हा कोरोनाचे आकडे वाढले आहेत. सचिन वाझेंचे प्रकरण समोर आलं की लगेच दणादण कोरोनाचे आकडे वाढायला लागले. हे आकडे फक्त महाराष्ट्रात वाढत आहेत, देशात वाढत नाहीयेत. त्यामुळे याची चौकशी व्हायला हवी. खरंच कोरोनाचे आकडे वाढत आहेत की स्वत:च्या चुका लपवण्यासाठी या बातम्या घडवल्या जात आहेत आणि लॉकडाऊनच्या धमक्या दिल्या जात आहेत याची चौकशी केली पाहिजे, असं नितेश राणे म्हणाले होते. त्यानंतर आज त्यांनी पुन्हा एकदा ट्वीट करत राज्य सरकारबद्दल शंका व्यक्त केली.

5th march Mansukh Hiren is murdered..Maharashtra was at 8998!

1st April we r at 39544! So the doubling happened suddenly after the 5th march?

Is this even real?

Or this is the newly found VAZE strain?? pic.twitter.com/MelyHizzXi

