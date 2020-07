गेले ते दिवस, राहिल्या त्या आठवणी; आता मॉलमध्ये विनामूल्य प्रवेश नाही...

ठाणे : अनलॉकच्या तिसऱ्या टप्प्यात 5 ऑगस्टपासून राज्यातील मॉल्स आणि मार्केट कॉम्प्लेक्स उघडण्यास परवागनी देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर नियमांचे पालन करीत कोरोनाचा प्रसार टाळण्यासाठी ठाण्यातील विवियाना मॉलने मॉल सुरु करण्यापूर्वी काही उपाययोजना आखल्या आहेत. या उपाययोजनेनुसार ग्राहकांना मॉलमध्ये प्रवेश करायचा असल्यास 10 रुपये प्रवेश शुल्क आकारले जाणार आहे. मॉलमध्ये खरेदीसाठी नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते, तसेच विरंगुळा म्हणून किंवा विकेंडला मॉलला भेट देणाऱ्या ग्राहकांचीही संख्या जास्त असते. अनलॉकच्या टप्प्यात सर्वेक्षणाच्या आधारे होणारी गर्दी टाळण्यासाठी मॉल प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. मोठी बातमी - राजगृहाची तोडफोड करणाऱ्यांनाही व्हायरसची लागण, क्वांरटाईन सेंटरमध्ये उपचार सुरु... आधी बुकिंग मगच प्रवेश.. या निर्णयानुसार ग्राहकांना ऑनलाईन बुकींग करुन ठराविक काळासाठीच मॉलमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. यासाठी मॉल प्रशासनाने 'बुक माय शो' या ऑनलाईन तिकिट बुकींग संस्थेसोबत करार केला आहे. ग्राहकांना मॉलमध्ये प्रवेश हवा असल्यास मॉलच्या अधिकृत वेबसाईटवर पूर्वनोंदणी करावी लागणार आहे. या पूर्वनोंदणीसाठी 10 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यानंतर ग्राहकांना क्यूआर कोड दिला जाईल. हा क्युआर कोड मॉलच्या गेटवर स्कॅन करुन मॉलमध्ये प्रवेश दिला जाईल. पूर्वनोंदणी नसल्यास मॉलमध्ये प्रवेश मिळणार नसल्याचेही प्रशासनाने प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट केले आहे. ( संपादन - सुमित बागुल ) no free entry in thanes viviana mall first book time slot and take ticket and then enter mall

Web Title: no free entry in thanes viviana mall first book time slot and take ticket and then enter mall