चिंता वाढतेय : मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातून 'आज' किती COVID19 रुग्ण वाढलेत, वाचा...

मुंबई - मुंबई आणि उपनगरातील कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांनाच आकडा वाढताना पाहायला मिलीतोय. हा वाढता आकडा मुंबईकरांची चिंता वाढवणारा वाढवणारा आहे. कारण आज दिवसभरात मुंबई आणि मुंबईच्या आसपासच्या भागांमधून ९ कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण समोर आलेत. या रुग्णांना मुंबईतील भाभा आणि कस्तुरबात दाखल करण्यात आल्याची माहिती आता समोर येतेय. आज ज्यांची कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह आली आहे अशा ९ रुग्णांमध्ये सहा पुरुष आहेत तर ३ महिला आहेत. यातील तीन रुग्णांना भाभा तर बाकी सहा रुग्णांना कस्तुरबामध्ये दाखल करण्यात आलं आहे.

मोठी बातमी - 'कसे' केले जातात कोरोना रुग्णांवर उपचार? जाणून घ्या सर्व माहिती...

कोरोनाचा पाचवा बळी :

काल म्हणजे २६ मार्च रोजी कोरोनामुळे मुंबईतही एका खासगी रुग्णालयात वृद्ध डॉक्टरचा मृत्यू झाला होता. या वृद्ध डॉक्टरांची SWAB टेस्ट करण्यात आली होती. दरम्यान, आज त्यांचे कोरोना रिपोर्ट्स समोर आले आहेत. कोरोना SWAB टेस्ट रिपोर्टमधून या वृद्ध डॉक्टर हे कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचं स्पष्ट झालाय. या डॉक्टरांचा नातू हा १२ मार्च रोजी ब्रिटनमधून मुंबईत आला होता. यानंतर घरातील सहा जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचं आता समोर येतंय.

मोठी बातमी - सर्व बँकांनी पुढील तीन महिन्यांसाठी #EMI स्थगित करावा, #RBI चा सल्ला

5 new Coronavirus positive cases in Mumbai and 1 in Vashi; The total number of positive cases in Maharashtra rises to 153: Health Department, Maharashtra