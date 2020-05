आता हा एकच मास्क वापरा पुन्हा पुन्हा, कसं ते जाणून घ्या...

सध्या कोरोना व्हायरसचा फैलाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. या व्हायरसपासून बचाव करण्यासाठी नागरिकांनी मास्क घालणं अनिवार्य आहे. बाहेर पडताना मास्क या व्हायरसपासून बचाव करतो. काही दिवसांपूर्वी बाजारात मास्कचा तुटवडा जाणवला होता. तसंच एका मास्कचा वापर एकापेक्षा जास्तवेळा करु शकत नाही. तसं केल्यास धोकाही निर्माण होतो. याच समस्या लक्षात घेता आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांनी असा एक मास्क बनवला आहे, ज्याचा तुम्ही वारंवार वापर करु शकता.

या खास मास्कला नाव दिलं आहे एन सेफ मास्क (NSafe).हा एक अँटीमायक्रोबिअल मास्क आहे. या मास्कचं वैशिष्ट्य आहे की, हा मास्क तुम्ही कमीत कमी 50 वेळा धुवून वापरु शकता. हा मास्क बनवणाऱ्या स्टार्ट अप नॅनो सेफ सॉल्यूशन्सच्या फाऊंडर डॉ. अनसुया रॉय यांचं म्हणणं आहे की, हा मास्क खासकरुन 50 वेळा वापरण्यासाठी तयार केला आहे. जो मोठ्या संख्येनं मास्कच्या डिस्पोजलच्या समस्यापासून सुटका करु शकतो. हा मास्क 99 टक्के सुरक्षित असून शिवाय तो तोंडावर लावल्यानंतर श्वास घेण्यासही कोणत्याही प्रकाराचा त्रास उद्भवत नाही.

An #IITDelhi startup "Nanosafe Solutions" has launched an antimicrobial and washable face mask "NSafe", which is reusable up to 50 launderings, thus greatly cutting down the cost of use.#IndiaFightsCOVID19 Details- https://t.co/fKRnoiZ63Q pic.twitter.com/GKggCTf28E

एन सेफ मास्कची किंमत सुद्धा सामन्य मास्कच्या तुलनेत जास्त ठेवली नाही आहे. 50 वेळा वापर करण्यात येणारा हा मास्क 2 पॅकमध्ये उपलब्ध आहे. 299 रुपयांच्या पॅकमध्ये 2 तर 589 रुपयांच्या पॅकमध्ये 4 मास्क ग्राहकांना मिळतील.

IIT दिल्लीत डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाईल्स अॅड फायबर इंजिनिरिंगच्या प्रोफेसर मंगला जोशी यांनी म्हटलं की, भारतात पहिल्यांदा बनणारा हा पहिला अँटीमायक्रोबिअल मास्क आहे. जो धुवून तुम्ही वापरु शकता. हा मास्क तयार करताना, मास्क घालण्यास सोयीस्कर आणि श्वास घेण्यास सोपं असेल यावर विशेष लक्ष दिलं गेलं आहे.

