धारावीतील थैमान थांबेना! आज 25 कोरोनाबाधितांची नोंद; वाचा बातमी सविस्तर

मुंबई : धारावीत बुधवारी 25 नवे कोरोनाबाधित आढळले. त्यामुळे येथील रुग्णांची संख्या 1,338 वर पोहोचली असून आतापर्यंत 56 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मुस्लिम नगर, माटुंगा लेबर कॅम्प, इंदिरा नगर, लक्ष्मी चाळ, जनता सोसायटी, सर्वोदय सोसायटी, सोशल नगर, मुकुंद नगर, काळा किल्ला, कुंची कुरवे नगर या परिसरात कोरोनाबाधित सापडले आहेत. अपयश झाकण्यासाठीच अधिकाऱ्यांचे बदलीसत्र : निरंजन डावखरे दरम्यान, दादर मध्ये आज 11 नवे कोरोनारुग्ण आढळल्याने येथील रुग्णांची संख्या 187 झाली आहे; तर आतापर्यंत 7 जणांचा मृत्यू झाला. माहीममध्ये आज 15 नवे रुग्ण आढळले. येथील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 249 वर पोहोचला आहे; तर आतापर्यंत 8 जणांचा मृत्यू झाला. दिलासादायक म्हणजे दादर, माहीम व धारावी परिसरातून आतापर्यंत 687 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून त्यांना घरी सोडण्यात आल्याचे जी उत्तर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांनी सांगितले.

