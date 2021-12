सात बाधितांमध्ये ओमिक्रॉनची शक्यता नाही; एस-जीन चाचणी निगेटिव्ह आल्याने दिलासा

By

मुंबई : परदेशातून आलेल्या कोरोनाबाधित (corona patients) नऊ जणांपैकी सात जणांना ओमिक्रॉनची बाधा (omicron variant) असण्याची शक्यता नसून त्यांची ‘एस-जीन’ चाचणी निगेटिव्ह (S-gene test negative) आली आहे. या सर्व बाधितांमध्ये कोणतीही गंभीर लक्षणे (no serious symptoms) नसून त्यांना मरोळ येथील सेव्हन हिल्स रुग्णालयात (seven hills hospital) दाखल करण्यात आले आहे.

ओमिक्रॉनबाबत केंद्र सरकारकडून सूचना आल्यापासून मुंबईतील नऊ प्रवासी कोरोनाबाधित आढळले होते. त्यातील एक प्रवासी डोंबिवली येथील रहिवासी आहे. या बाधितांच्या कोविड व्हेरिएंटची तपासणी करण्यासाठी त्यांच्या नमुन्यांची जिनोम सिक्वेन्सिंग करण्यात येत आहे. त्यापूर्वी महापालिकेने या नऊ जणांच्या नमुन्यांची एस-जीन चाचणी केली होती. त्यातील सात जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आल्याने त्यांना ओमिक्रॉनची बाधा झाल्याची शक्यता कमी असल्याची माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिली. तरीही त्यांच्या नमुन्यात ओमिक्रॉनची बाधा झाली आहे की नाही, त्यासाठी जिनोम सिक्वेन्सिंग चाचणी करण्यात येणार आहे. त्यांच्यावर सध्या मरोळच्या सेव्हन हिल्स रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यासाठी स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्याचे काकाणी यांनी सांगितले.

पुण्याला नमुने

- परदेशातून मुंबईत आलेल्या सात जणांना कोरोनाची बाधा झाल्याने त्यांना ओमिक्रॉनची बाधा झाली आहे का, याबाबत खात्री पटवण्यासाठी जिनोम सिक्वेन्सिंग चाचणी करण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिकेने कस्तुरबा रुग्णालयात जिनोम चाचणी प्रयोगशाळा सुरू केली आहे; मात्र या ठिकाणी एकावेळी २८८ नमुन्यांची चाचणी करावी लागते. त्यामुळे पालिकेने हे १६ नमुने

पुण्याला पाठवले आहेत.