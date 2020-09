आटगाव ते कसारा डाऊन मार्गावर लोकलचे डबे रुळावरून घसरलेत

मुंबई : मुंबई उपनगरामधून एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय लोकल रेल्वेचा आज अपघात झालाय. उपनगरीय रेल्वेचे डबे रुळावरून घसरलेत. या अपघातामुळे आटगाव ते कसारा या डाऊन मार्गावरील सेंट्रल रेल्वेची उपनगरीय रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली. मात्र अप मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झालेली नाही. मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार यांनी ट्विट करत याबाबत माहिती दिली आहे.

One trolley of middle coach of suburban local train derailed near Atgaon station @drmmumbaicr.

No casualty. No injury.

Train was approaching Atgaon station.

Information received at 7.28am.

Relief trains ordered.

People are requested not to believe in any rumours.