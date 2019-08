मुंबई : वर्षानुवर्षे रेल्वे प्रवाशांना भेडसावणाऱ्या अगणित समस्यांपैकी एक समस्या म्हणजे मेल एक्‍स्प्रेस गाड्यांमधील एकाच दिशेला असलेली आसनव्यवस्था. लांब पल्ल्याच्या मेल, एक्‍स्प्रेस गाड्यांमधील सामान्य तथा आरक्षित डब्यांतील अशा एकाच दिशेला असलेल्या आसनव्यवस्थेमुळे रेल्वे प्रवाशांसह वयोवृद्ध व गरोदर महिलांना आसनावर बसणे शारीरिक व मानसिकरीत्या त्रासदायक ठरत असल्याची तक्रार रेल्वे प्रवासी संघटनेने केली आहे. या आसनव्यवस्थेची प्रत्यक्ष पाहणी करून योग्य तो निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घ्यावा, अशी मागणी रेल्वे पॅसेंजर असोसिएशनचे सचिव प्रभाकर गंगावणे यांनी केली आहे. कर्जत रेल्वे प्रशासन रेल्वे प्रवाशांच्या समस्या, अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी वर्षानुवर्षे रेल्वे प्रवाशांना त्रासदायक ठरत असलेल्या समस्यांकडे रेल्वे प्रशासन गांभीर्याने पाहत नसल्याचे दिसून येत आहे. तसेच दोन आसनांमधील अंतर फारच कमी असल्यामुळे प्रवाशांना सोईस्कर बसता येत नाही, खिडकीकडील व मधल्या भागातील आसनांवर बसलेल्या प्रवाशांना आसनावरून उठायचे वा बसावयाचे असल्यास आसनांवरील सर्वच प्रवाशांना आसनांवरून उठून येण्या-जाण्यास जागा करून द्यावी लागते. गरोदर महिला प्रवाशांना तर ऐच्छिक आसन असूनही आसनावर बसण्यास कष्टप्रद होत असते. आसनव्यवस्था समोरासमोर करा

मध्य रेल्वे प्रशासनाने प्रगती एक्‍स्प्रेससह अनेक मेल-एक्‍स्प्रेस गाड्यांमधील एकाच दिशेला असलेली आसनव्यवस्था बदलून समोरासमोर असलेली आसनव्यवस्था करावी, जेणेकरून रेल्वे प्रवाशांना आपला प्रवास सुखकारक व आरामदायक करता येईल. तरी गाडी धावत असतेवेळी अशा आसनव्यवस्थेची प्रत्यक्ष पाहणी करून योग्य तो निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घ्यावा, अशी मागणी रेल्वे पॅसेंजर असो.चे सचिव प्रभाकर गंगावणे यांनी केली आहे.

