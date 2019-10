मुंबईतून पद्मीनी टॅक्सी होणार इतिहास जमा 

मुंबई : मुंबईच्या रस्त्यावर धावणारी पद्मीनी टॅक्सी जुन 2020 अखेर बंद करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने 2013 मध्ये टॅक्सी, रिक्षाची वयोमर्यादा निश्चित केली होती. त्यानूसार रस्त्यांवर धावणाऱ्या मोचक्या पद्मीनी टॅक्सी वय पुर्ण होत असल्याने, पद्मीनी इतिहास जमा होणार आहे. मुंबई मायानगरीच्या रस्त्यावर धावणारी काली-पिली पद्मीनी टॅक्सी आता रस्त्यावरून गायब होणार आहे. वर्ष 1998 मध्ये प्रीमीयर ऑटोमोबाईल कंपनीने या गाड्याचे उत्पादन केले होते. त्यानंतर सर्वात शेवटी 300 गाड्यांचे उत्पादन वर्ष 2000 मध्ये केल्यानंतर कंपनी बंद पडली होती. दरम्यान वयोमर्यादेच्या नियमांमूळे यापुर्वीच अनेक गाड्या बंद करण्यात आल्या. त्यानंतर मोचक्याच गाड्या रस्त्यावर धावत आहे. मात्र जून 2020 नंतर या गाड्या सुद्धा पुर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे. 90 च्या दशकात 63 हजार 200 पद्मिनी टॅक्सीचे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंटमध्ये रजिस्टरेशन झाले होते. 2013 मध्ये वाढत्या प्रदुषणामुळे 20 वर्ष जुन्या वाहनांवर प्रतिबंध घालण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यामुळे ही टॅक्सी आता बंद करावी लागणार आहे. 55 वर्ष मुंबईच्या रस्त्यांवर राज्य करणारी ही काली-पिली पद्मिनी टॅक्सी आता धावताना दिसणार नाही. पद्मीनीचा इतिहास

वर्ष 1964 मध्ये फिएट 1100 डिलाइट नावाने पहिल्यांदा ही टॅक्सी बाजारात आणण्यात आली होती. लाँचिंगनंतर एक वर्षाने याचे नाव बदलून प्रिमियर प्रेसिंडेट ठेवण्यात आले होते. 1974 मध्ये पुन्हा एकदा टॅक्सीचे नाव बदलून प्रिमियर पद्मिनी ठेवण्यात आले. भारतीय राणी पद्मिनीच्या नावावरून हे नाव ठेवण्यात आले होते.

