मोठी बातमी - मुंबईतील तीन मजली इमारतीचा भाग कोसळला, मदतकार्य सुरु...

मुंबई - मुंबईतील ग्रांट रॉड परिसरातील एका इमारतीचा काही भाग कोसळलाय. सदर इमारत ही तीन मजली इमारत असल्याचं समजतंय. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीच्या आधारे सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही किंवा कुणालाही कोणतीही इजा झालेली नाही.

याबाबत माहिती मिळताच घटनास्थळी मुंबई पोलिसांचे अधिकारी आणि अग्निशमन दल पोहोचलं. आता याठिकाणी मदतकार्य सुरु झालं आहे. मुंबईत गेले काही दिवस सातत्याने पाऊस पडतोय. याचाच परिणाम या बिल्डींवर झाल्याचं आज पाहायला मिळालं.

Mumbai: A portion of ground-plus-three-storey structure collapsed near Dreamland Cinema, Grant Road. No injury reported. pic.twitter.com/8iVi7GMoCS

— Hanif Patel (@HanifPatel16) July 15, 2020

सदर इमारत अत्यंत जुनी होती, या इमारतीचा काही भाग मोडकळीस आला होता. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून या इमारतीला नोटीस देखील बजावण्यात आली होती. बिल्डिंगच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटनंतर या बिल्डिंगमधील नागरिकांना इतरत्र हलवण्यात आलं होतं. मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पाऊस पडतोय. या पावसाचा परिणाम या इमारतीवर झाल्याने ही बिल्डिंग कोसळल्याचं फायर ब्रिगेडकडून सांगितलं जातंय.

