Breaking : मुंबईतील नागपाड्यात दुमजली इमारतीला भाग कोसळला, नागरिक ढिगाऱ्यात अडकल्याची भीती

मुंबई : मुंबईतून एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. मुंबईतील नागपाडा भागात एका इमारतीचा काही भाग कोसळला आहे. या इमारतीच्या ढिगाऱ्यात काही नागरिक अडकल्याची माहिती देखील समोर येतेय. सदर दुर्घटनाग्रस्त इमारत ही नागपाडा भागातील दुमजली इमारत आहे.

मिश्रा इमारत असं या इमारतीला ओळखलं जातं. या इमारतीचा काही भाग कोसळल्याने मोठी दुर्घटना घडली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे या ढिगाऱ्यात तीन ते चार जण अडकल्याची माहिती समोर येतेय. अग्निशमन दलाचे जवान आणि आपत्ती विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. या बिल्डिंगच्या कोसळलेल्या भागात, ढिगाऱ्यात तीन ते चार जण अडकल्याचे समजतंय, त्यांचं रेस्क्यू ऑपरेशनसध्या सुरु आहे.

Heard of a building collapse in Nagpada. I hope all are safe!

— Preeti Sharma Menon (@PreetiSMenon) August 27, 2020

मुंबईत पावसाची ये जा सुरु आहे. त्यामुळे रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये अडथळे येऊ शकतात. दरम्यान आता (दुपारी २.४० वाजता ) पावसाने उघडीप घेतल्याने रेस्क्यू ऑपरेशनला सुरवात झालेली आहे.

महाडमधील पाच माजली बिल्डिंग कोसळून घडलेली मोठी दुर्घटना ताजी असताना आता मुंबईतील नागपाड्यातून बिल्डिंगचा काही भाग कोसळल्याची घटना समोर येतेय.

