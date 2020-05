उद्यापासून 'या' शहरात सुरु होऊ शकतात पॅसेंजर ट्रेन

मुंबई : देशभरात कोरोना व्हायरसनं थैमानं घातलं आहे. 4 मे पासून देशात तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊनला सुरुवात झाली. या लॉकडाऊनच्या काळात परराज्यातील मजूर, विद्यार्थी, नागरिक वेगवेगळ्या राज्यात अडकलेत. याच्यासाठी रेल्वेनं याआधीच स्पेशल ट्रेन सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी आज चार वाजल्यापासून ऑनलाईन बुकिंगला सुरुवाती होणारेय. त्यातच आता रेल्वे मंत्रालय पॅसेंजर ट्रेन सुरु करण्याबाबत मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

भारतीय रेल्वे मंत्रालयाकडून दिलेल्या माहितीनुसार, 12 मे पासून पॅसेंजर ट्रेन्स हळुहळू सुरू करण्यात येणार आहेत तिकिट बुकिंगसाठी नागरिकांनी IRCTCच्या वेबसाईटवर लॉगइन करावे. सुरुवातीच्या काळात रेल्वेकडून (अप आणि डाऊन मिळून) 30 ट्रेन्स चालवण्यात येतील. या रेल्वेतून प्रवास करताना प्रवासांनी आपल्या चेहऱ्यावर मास्क लावणं बंधनकारक असल्याचंही रेल्वेने म्हटलं आहे.

Indian Railways plans to gradually restart passenger train operations from 12th May, 2020, initially with 15 pairs of trains These trains will be run as special trains from New Delhi Station connecting 15 important cities of the countryhttps://t.co/tOvEFT1C8Z pic.twitter.com/dvdxKaxshM

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) May 10, 2020

प्रवाशांची होणार स्क्रिनिंग

रेल्वेमध्ये बसण्यापूर्वी प्रवाशांचं स्क्रिनिंग होईल आणि त्यानंतरच त्यांना रेल्वेत बसण्याची परवानगी देण्यात येणार असल्याचं रेल्वेनं म्हटलं आहे. जर प्रवाशांमध्ये संक्रमणाचे लक्षण जाणवलं नाही तरच त्यांना प्रवास करता येणार असल्याचं रेल्वे मंत्रालयानं आपल्या पत्रकात स्पष्ट केलं आहे.

Indian Railways plans to gradually restart passenger train operations from 12th May, initially with 15 pairs of trains (30 return journeys): Ministry of Railways pic.twitter.com/kCj5b3GDaV

एएनआय या वृत्तसंस्थेनं याबाबतचं ट्विट केलं आहे. नवी दिल्ली, दिलबर्गा, आगरताळा, हावडा, पटना, बिलासपूर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बंगळुरू, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम, मडगाव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, जम्मू या प्रमुख स्थानकांपर्यंत रेल्वे जाणार आहेत. प्राथमिक पातळीवर 30 रिटर्न ट्रेन सुरू होतील. रेल्वे स्टेशन्सवरील काऊंटर तिकीट विक्रीसाठी बंदच राहतील, तिथे कोणतेही तिकीट मिळणार नाही आहे.

कोणकोणत्या शहरांमध्ये धावणार स्पेशल ट्रेन

नवी दिल्लीहून बिलासपूर, दिब्रूगड, अगरतला, हावडा, पटना, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगळुरू, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगाव, मुंबई मध्यवर्ती, अहमदाबाद आणि जम्मूतावी या मार्गांवर हा स्पेशल ट्रेन धावणार आहेत. दरम्यान या गाड्यांमध्ये जागा राखीव करण्यासाठी प्रवाशांना सुटण्याच्या वेळेच्या किमान एक तास आधी रेल्वे स्थानकात उपस्थित राहावे लागणार असल्याची माहिती रेल्वेनं दिली आहे.

असं असेल ट्रेनचं भाडं

या गाड्यांचे भाडे सुपर फास्ट ट्रेनसारखेच असणार आहे. या गाड्यांच्या डब्यांच्या सर्व 72 जागांवर बुकिंग करण्यात येणार असून त्यांच्या भाड्यात कोणतीही सूट मिळणार नसल्याचं रेल्वेनं स्पष्ट केलं आहे.

