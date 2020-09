मोठी बातमी : आजचा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या पायाभरणीचा कार्यक्रम पुढे ढकलला

मुंबई : आज दुपारी तीन वाजता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याहस्ते मुंबईतील दादर भागातील इंदू मिल कंपाउंडवर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकातील पुतळ्याच्या पायाभरणीचा कार्यक्रम आज पार पडणार होता. मात्र आज पार पडणाऱ्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवरून अनेक नेत्यांना आमंत्रण नसल्याने नाराजीचा सूर पाहायला मिळत होता. सकाळपासूनच हे नाराजीनाट्य पाहायला मिळत होतं.

या पार्श्वभूमीवर आता एक मोठी बातमी समोर येतेय. आज पार पडणारा भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकातील पुतळ्याच्या पायाभरणीचा कार्यक्रम स्थगित करण्यात आलाय.

Today’s program of commencement of pilling work for the foundation of statue of grand memorial of Bharatratna Dr Babasaheb Ambedkar memorial at Indu Mill compound is POSTPONED.