महाड इमारत दुर्घटनाः अमित शहांकडून दखल; दुर्घटनेवर अन्य नेत्यांनी काय दिल्या प्रतिक्रिया, जाणून घ्या

मुंबईः महाड शहरात काजलपुरा परिसरात पाच मजली इमारत कोसळल्याची दुर्देवी घटना घडली आहे. सोमवारी संध्याकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास ही भीषण घटना घडली. यात ४१ कुटुंब राहत होते. त्यातील ६० जणांना बाहेर काढलं असून आतापर्यंत या दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला आहे. तर १८ लोक अद्याप आत अडकल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर प्रशासनानं तात्काळ मदत कार्य सुरू केलं. एनडीआरएफ आणि स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून रेस्क्यू ऑपरेशन अजूनही सुरु आहे. जखमींवर महाडच्या देशमुख रुग्णालयात उपचार सुरु आहे.

याप्रकरणी आता पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. यामध्ये बिल्डर, वास्तुविशारद, आरसीसी सल्लागार, मुख्याधिकारी आणि इंजिनीअर यांचा समावेश आहे. बिल्डर, आर्किटेक्ट यांच्यावर फोजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गंभीर गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेच्या तपासासाठी विशेष पथकाची नेमणूक करण्यात आली आहे.

या दुर्घटनेनंतर राजकारणी नेत्यांनीही आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

रायगडमधील इमारत दुर्घटनेची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ही दखल घेतली आहे. रायगडमधील इमारत दुर्घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. आवश्यक ती सर्व मदत पुरवण्याबाबत एनडीआरएफच्या महासंचालकांशी बातचीत केली आहे. सगळ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रार्थना करतो, असं ट्वीट अमित शाह यांनी केलं आहे.

The collapse of a building in Raigad, Maharashtra is very tragic. Have spoken to DG @NDRFHQ to provide all possible assistance, teams are on the way and will be assisting with the rescue operations as soon as possible. Praying for everyone’s safety.