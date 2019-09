प्रशांत लांगीसह तिघांना अटक होणार? अलिबाग न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळले

अलिबाग (बातमीदार) : सहायक पोलिस निरीक्षक प्रशांत कनेरकर यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत असणाऱ्या प्रशांत लांगी, विजय बनसोडे, रवींद्र साळवी यांनी अलिबाग येथील न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश एस. एम. बुक्के यांनी त्यांचे जामीन अर्ज फेटाळले. त्यामुळे या तिघांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्‍यता आहे. मुंबई येथे राज्य गुप्त वार्ता नियंत्रण कक्ष विभागात कार्यरत असताना, २०१८ मध्ये सहायक पोलिस निरीक्षक प्रशांत कनेरकर यांच्यावर पाकीट चोरल्याचा खोटा आरोप खात्यातील प्रशांत लांगी यांनी केला होता. कनेरकर यांच्याविरोधात लांगी यांनी वरिष्ठ अधिकारी अळकनुरे यांच्याकडे तक्रार अर्ज केला होता. यावर अळकनुरे यांनी, नोटीस बजावत लेखी उत्तर देण्यास सांगितले होते. परंतू कनेरकर यांनी लेखी उत्तर दिले नाही. कनेरकर यांना वारंवार टोमणे मारून त्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून अन्य कर्मचाऱ्यांकडून मानसिक त्रास दिला जात होता. कनेरकर यांची दीड महिन्यापूर्वी रायगड पोलिस दलात बदली झाली. परंत गिुप्त वार्ता विभागातील अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या जाचाला कंटाळून कनेरकर यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकारी अळकनुरे, प्रशांत लांगी, स. आ. इनामदार, आर. व्ही. शिंदे, विजय बनसोडे, रवींद्र साळवी या सहा जणांविरोधात अलिबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. यातील प्रशांत लांगी, विजय बनसोडे, रवींद्र साळवी या तिघांनी अलिबाग येथील न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज फेटाळण्यात यावा, अशी मागणी सरकार पक्षातर्फे करण्यात आली. या घटनेचे गांभीर्य ओळखून न्यायालयाने या तिघांचे अटकपूर्व जामीन फेटाळले.

