Pre wedding shoot | शेतकरी व ग्रामीण थीमची तरुणाईत क्रेझ; पहा काही भन्नाट फोटो

रायगड - विवाहापूर्वी जोडीदारासोबतच्या गोड आठवणी जोपासण्यासाठी सध्या प्री-वेडिंग शूटला मागणी आहे. मात्र शेतकरी व ग्रामीण बाज व थीम असलेल्या प्री-वेडिंग शूटचा ट्रेंड रायगड जिल्ह्यात वाढतांना दिसत आहे. यातून कृषी व ग्रामीण संस्कृतीची जोपासना व प्रचार देखील होतांना पहायला मिळत आहे. रायगड जिल्ह्याला तब्बल 240 किमी लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. याबरोबरच नद्यांचा परिसर, निसर्ग, डोंगर आदी ठिकाणी प्री-वेडिंग शूटला पसंती दिली जात होती. त्यास खर्च देखील अधिक होतो. वेळ द्यावा लागतो. याउलट ही प्री-वेडिंग शूटिंग आहे. पालीतील फोटोग्राफर नितीन शिर्के यांनी सांगितले की ग्रामीण व कृषी संस्कृती लोकांपर्यंत यावी आणि त्याचा प्रचार व्हावा या उद्देशाने कृषी व ग्रामीण लूक व परिसरात प्री-वेडिंग शूट करण्याची संकल्पना सुचली. त्यानुसार जवळच्या खेड्यामध्ये शूट देखील पूर्ण केले. यानंतर अनेकांनी अशा प्रकारे शूट करण्याची मागणी केली आहे. या फोटो शूटला बैलगाडी, नांगर, हंडा आदी साहित्य, शेती, नदी किनारा, किंवा एखादे धरणक्षेत्र आणि शेतकरी कपड्यांची आवश्यकता लागते. आवश्यकता असल्यास मेकपमन लागतो. त्यामुळे अतिशय बजेटमध्ये उत्तम प्रकारचे प्री-वेडिंग शूट होते. जिल्ह्यात ठिकठिकाणी अशा प्रकारचे वातावरण आणि परिसर असल्याने नवववधू व वरास दूर कुठे फोटोशूटसाठी जाण्याची आवश्यकता देखील भासत नाही. त्यामुळे सुरक्षित, कमी खर्चात व सोयीनुसार फोटोशूट होते. अवघ्या 15 ते 20 हजार रुपयांत हे शूट होते. अशा असंख्य कारणांमुळे देखील या शूटला मागणी वाढत आहे. कृषी व ग्रामीण संस्कृती पाहून इतर लोकांना ही ते खूप भावात आहे. परिणामी नववधू व वर अशा फोटोशूटला पसंती देतांना दिसत आहेत. आपली ग्रामीण व कृषी संस्कृती सर्वांना समजली पाहिजे. या उद्देशाने ही संकल्पना राबवित आहे. त्यास मागणी देखील वाढली आहे. अनेक तरुण स्वतःहून पुढे येऊन प्री-वेडिंग शूट जुन्या पद्धतीमध्ये पाहिजे असे सांगतात. विशेष म्हणजे अशा फोटोशूटसाठी महागडे लोकेशन व कपडे याची गरज नाही. पण फोटोग्राफरचे कसब आणि कौशल्य मात्र आवश्यक आहे. नितीन शिर्के,

फोटोग्राफर, पाली कृषी व ग्रामीण संस्कृती लोकांसमोर यावी आणि वेगळेपणा म्हणून या पद्धतीने प्री-वेडिंग शूट केले. बैलगाडी चालविली, नांगर धरला, छान पेहराव केला खूप मजा आली हे सर्व करतांना. अनेक जण आता या पद्धतीने फोटोशूट करण्याची इच्छा वर्तवित आहेत. अजय साजेकर,

प्री-वेडिंग शूटकर्ता, नववर

