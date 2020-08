चाळीतला गणेशोत्सव! मुंबईकरांसाठी असलेलं आनंदवन देखाव्याच्या स्वरूपात साकारलं

शिवडी ः मुंबईच्या कानाकोपऱ्यात आज टोले जंग इमारती दिसत असल्या तरी एकेकाळी चाळ संस्कृती हे मुंबईचं आणि मुंबईतील गिरणी कामगारांचे ठळक वैशिष्ट्य होत. दिवसेंदिवस एकत्र कुटुंब पद्धत लोपपावत गेली. त्याचप्रमाणे चाळीची जागा देखील उंच उंच इमारतींनी घेतली. अर्थातच चाळी कमी होत चालल्या असून त्यांच्या फक्त आठवणी उरल्या आहेत. या चाळीतील चाळ संस्कृतीला पुन्हा एकदा प्रकाश झोकात आणण्यासाठी चिंचपोकळीतील पराग सावंत या तरुणाने राहत्या घरी चाळ संस्कृतीचा देखावा उभा केला आहे. जुन्या चाळींचा सव्वातीन फूटी सेटची प्रतिकृती देखाव्यातून साकारून नवं संकल्पना राबवत गणेश भक्तांच्या जुन्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. चाळींमध्येमध्ये राहणारे लोक गणेशोत्सवाच्या काळात एकमेकांच्या मदतीला कसे धावून जातात, सण कसे एकत्र साजरे करतात हे परागणे लहानपणापासून पाहिलं आहे. त्याच बालपण चिंचपोकळीच्या एका जुन्या चाळीतमध्ये गेले आहे. मात्र यंदा कोरोना विषाणूमुळे लोक एकमेकांपासून लांब झाली आहेत. अशा परिस्थितीत चाळकरी गणेशोत्सव कसा साजरा करतील हे दाखवण्याचा प्रयत्न त्यानं या चाळ संस्कृतीच्या देखाव्यातून केला आहे. वेदांत वायकरनं या विषयावर काम सुरू केलं, तेव्हा त्यांनी पु. ल.देशपांडे यांच्या 'बटाट्याची चाळ' या पुस्तकाचा अभ्यास केला. आर. के.लक्ष्मण व मारिओ मिरांडा यांची चाळींवर आधारित व्यंगचित्रं पाहिली. चाळकरी आपल्या दारासमोर सजावट करतात, कुंड्या लावतात, पाण्याचे पिंप असतात, आकाशकंदील पुढच्या दिवाळीपयंत तसेच ठेवतात हे सगळे इथे अचूक टिपलेलं दिसतंय. हेतन वारंग यांनी हा सव्वातीन फुटी सेट साकारताना सुतारकामातील कौशल्य दाखवलं. टाकाऊ गोष्टींचा वापर करत, डिजिटल प्रिंटींग कटिंग या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला. माणसांच्या छोट्या बाहुल्या यात बनवण्यात आल्या आहेत. हा सेट उभारताना प्रत्येक कला कुसरीने केलेले काम अतिशय कौतुकास्पद असल्याने हे पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होत आहे. गणेशोत्सव काळानुसार मोठा होत गेला त्यात गणेशोत्सव जगला जातो तो चाळीतच, या गणेशोत्सव उत्सवातची सुरवात देखील अश्याच एका चाळीत झाली होती. सध्या जगभर पसरलेल्या कोरोना ने सगळ्यांनी हादरवून ठेवले आहे, त्यात गणपती बाप्पा येणारा हा उत्सव कश्या पध्दतीने साजरा करायचा म्हणून चाळीतील एक एक मुलं एकत्र होत गेली आणि मूळ चाळीतील साजरा होणारा उत्सव पुन्हा दिसू लागला तीच भावना मनात ठेवून यंदा 'चाळ सांस्कृती' देखाव्यातून साकारताना आनंद वाटत असल्याचे पराग सावंत यांनी सांगितले.

Web Title: Presented the scene of the ongoing Ganeshotsav about mumbai chawl