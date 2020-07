फळं आणि भाज्या सॅनिटायझ करण्यासाठीचा जबरदस्त घरगुती फंडा...एकदा 'ट्राय'तर करा...

मुंबईः सध्या कोरोना व्हायरसनं सर्वत्र थैमान घातलं आहे. दिवसेंदिवस कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडाही वाढताना दिसतोय. कोरोना व्हायरसच्या संकटमय परिस्थितीत स्वच्छता राखणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे सर्वचजण आपल्या स्वतःच्या आरोग्यांची काळजी घेताना दिसतात. बाहेरुन आणलेली प्रत्येक वस्तू सर्व सध्या स्वच्छ करुन घेत असतात. ज्याप्रमाणे हात लोकं सॅनिटाइझ करुन घेतात त्याप्रमाणेच बाजारातून आणलेल्या वस्तूही लोकं सॅनिटायझ करतात. हातांप्रमाणे वस्तू सॅनिटाइझ करण्यासाठीही बाजारात वेगवेगळे सॅनिटायझर उपलब्ध झालेत. मात्र अशात फळं-भाज्यांसाठी या सॅनिटायझ वापर करु शकत नाही. त्यामुळे सोपा उपाय म्हणजे या फळं-भाज्या गरम पाण्यात धुतल्या जातात. पण यावर एका व्यक्तीनं जबरदस्त फंडा शोधून काढला आहे.

सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत एका व्यक्तीनं फळं-भाज्या स्वच्छ आणि निर्जंतुक करण्यासाठी भन्नाट कल्पना शोधून काढली आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय. आयएएस अधिकारी सुप्रिया साहू यांनी हा व्हिडिओ आपल्या ट्विटरवर शेअर केला आहे.

व्हिडिओमध्ये दिसत की, एका व्यक्तीनं प्रेशर कुकरची शिट्टी काढली असून त्यावर एक रबरी पाइप लावला आहे. पाइपची दुसरी बाजू त्यांच्या हातात आहे. त्यांनी काही भाज्या आणि फळं ताटात ठेवली आहेत. जेव्हा शिट्टी होते तेव्हा त्यातून वाफा येत असतात. मात्र शिट्टी नसल्यानं प्रेशर कुकरमधून येणारी वाफ या पाइपच्याद्वारे दुसऱ्या बाजूनं बाहेर येतेय. हीच वाफ ते फळं आणि भाज्यांवर सोडताना दिसत आहेत.

हा व्हिडिओ ट्विटरवर शेअर करताना साहू यांनी लिहिलं की, भाज्या निर्जंतुक करण्यासाठी हा मस्त असा इंडियन जुगाड आहे. ही पद्धत किती प्रभावी ठरेल हे मी सांगू शकत नाही. मात्र भारत खरंच अद्भूत आहे.

Look at the great Indian Jugaad to sterilise vegetables. The efficacy of this methodology can not be certified by me however India never fails to amaze Truly Incredible India #corona #COVID19Pandemic #CoronavirusIndia pic.twitter.com/PuOhzy7TVl