पृथ्वीराज चव्हाणांचे गंभीर आरोप, "निवडणूक आयोगाद्वारे भाजपाच्या सोशल मिडिया कंपनीचा वापर"

मुंबई : 2019 सालच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकी दरम्यान भारतीय निवडणूक आयोगाचे सोशल मीडिया वरील फेसबुक पेज हाताळणारी कंपनी भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्याची असल्याचे समोर आले आहे. संबंधित व्यक्ती भारतीय जनता पक्षाच्या आयटी सेलचा राष्ट्रीय संयोजक होता. निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष संस्था म्हणून काम करणे अपेक्षित असताना सदर प्रकार लोकशाहीमधील मुलभूत तत्त्वांना धक्का पोहचवणारा आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.

महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी फेसबुकवर निवडणुकी संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी Chief Electoral Officer Maharashtra या नावाने पेज सुरु केले होते. या पेजवर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक संदर्भात अनेक जाहिराती देण्यात आल्या होत्या. सदर पेज तयार करताना वापरकर्त्याने पुढील पत्ता दिला होता. "202 प्रेसमन हाऊस, विलेपार्ले, मुंबई". हा पत्ता कोणाचा आहे याबाबत शोध घेतला असता पुढील गोष्टी प्रकाशात आल्या.

It is shocking that Maharashtra Chief Electoral Officer had hired an advertising agency owned by a member of BJYM to operate its social media page during 2019 Maharashtra assembly elections. I have asked the Chief Election Commissioner for a thorough investigation in this matter. pic.twitter.com/1dhwaNMIb2