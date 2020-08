कोविड रुग्णांकडून आकारले अतिरीक्त 3 कोटी 46 लाख रुपये रुग्णांना दिले परत

मुंबई : खासगी कोविड रुग्णांकडून आकारले अतिरीक्त 3 कोटी 46 लाख रुपये रुग्णांना परत देण्यात आले आहेत. जुन महिन्यापासून महापालिकेकडे जादा शुल्क आकारणीच्या तब्बल 185 तक्रारी आल्या होत्या. त्यांची पडताळणी केल्यानंतर ही अतिरीक्त रक्कम रुग्णांना परत देण्यात आली आहे. महानगर पालिकेने खासगी रुग्णालयातील 80 टक्के खाटा ताब्यात घेऊन त्यावर राज्य सरकारने ठरवलेल्या दरानुसार उपचार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, तरीही काही रुग्णालयांकडून पीपीई किट, मास्क तसेच औषधांच्या नावावर जादा पैसे वसुल केल्याचे प्रकार घडत आहे. जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत पालिकेने अतिरीक्त बिलापोटी खासगी रुग्णालयांनी वसुल केलेले 1 कोटी 46 लाख रुपये रुग्णांना परत केले होते. मोठी बातमी : ५ तासांच्या चौकशीनंतर रियाला देण्यात आला २० मिनिटांचा ब्रेक, CBI ने विचारलेत 'हे' प्रश्न तर, गुरुवारपर्यंत हा आकडा 3 कोटी 46 लाखांपर्यंत पोहचला आहे. अतिरीक्त शुल्क आकारणीचा निपटारा करण्यासाठी महानगर पालिकेने पाच सनदी अधिकाऱ्याची विशेष नियुक्ती केली आहे. तर, पालिकेचे 75 लेखा परीक्षक यासाठी काम करत आहे.

जादा शुल्क आकारणाऱ्या काही रुग्णालयांविरोधात पालिकेने गुन्हे दाखल केले आहेत. तर, माहिममधील एका रुग्णालयाचा परवानही रद्द केला होता. महापालिकेने नियुक्त केलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांकडे खासगी रुग्णालयांबाबत आतापर्यंत 2032 तक्रारी आल्या होत्या. त्यातील 185 तक्रारी या जादा शुल्क आकारणीच्या होत्या. तर, 1847 तक्रारी या रुग्णालयात खाटा उपलब्ध नसल्याच्या होत्या. रुग्णाच्या तक्रारीत तथ्य असल्यास शुल्क भरल्यानंतर त्यांची परतफेड केली जात असल्याचे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. ( संकलन - सुमित बागुल ) private hospitals who took extra money from patients are now returned to patients

Web Title: private hospitals who took extra money from patients are now returned to patients