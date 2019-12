प्रकल्प अपूर्ण, ठेकेदार मात्र मालामाल!

ठाणे : राज्यस्तरावर शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर आता ठाणे महापालिकेत भाजपने विरोधी पक्षाची भूमिका बजाविण्यास सुरुवात केली आहे. गेले वर्षभर विविध विषयांवरून सत्ताधाऱ्यांवर टीका करणाऱ्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी "स्मार्ट सिटी'मधील कामांवरही आक्षेप घेतले आहेत. विशेष म्हणजे स्मार्टसिटीच्या बैठकीतच भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कामे पूर्ण न झालेल्या प्रकल्पांचे पैसे दिले जात असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. ठाणे महापालिकेतील आयुक्तांच्या दालनात शनिवारी (ता. 21) बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आयुक्त संजीव जयस्वाल, स्मार्टसिटी लिमिटेडचे प्रमुख अतिरिक्त आयुक्त समीर उन्हाळे, पोलिस आयुक्त विवेक फसणळकर, महापौर नरेश म्हस्के, सभागृह नेते अशोक वैती, विरोधी पक्षनेत्या प्रमीला केणी, भाजपचे गटनेते नारायण पवार आदी उपस्थित होते. भाजपचे नारायण पवार यांनी यावेळी स्मार्टसिटीच्या कामकाजावर टीका केली. महापालिकेच्या माध्यमातून स्मार्टसिटी आराखडा तयार करण्यात आला होता. यामध्ये 42 प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानुसार महापालिकेची 25 जून 2016 रोजी स्मार्टसिटीत निवड झाली होती. त्यानंतर केंद्राकडून पालिकेला स्मार्टसिटी अंतर्गत टप्प्याटप्प्याने पालिकेला निधी मिळालेला आहे. यामध्ये केंद्र, राज्य सरकार आणि महापालिकेचा असा मिळून 494 कोटींचा निधी पालिकेला स्मार्टसिटीच्या कामासाठी मिळाला आहे. सध्याच्या घडीला 42 पैकी 35 प्रकल्प हे स्मार्टसिटी मिशन अंतर्गत सुरू असून त्यांचा खर्च हा 117 कोटी 45 लाख एवढा आहे. त्यानुसार आजच्या घडीला 15 प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यांची रक्कम 52 कोटी 40 लाख एवढी आहे. तर 23 प्रकल्पांचे कामकाज प्रगतिपथावर असून त्यांची रक्कम 1 हजार 201 कोटी 30 लाख इतकी आहे. तर 4 प्रकल्पांचे काम प्रत्यक्षात सुरू होणे अद्याप बाकी असून त्यांची रक्कम 4 हजार 227 कोटी आहे. स्मार्टसिटी मिशन अंतर्गत 15 प्रकल्प पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामध्ये 10 अर्बन रेस्टरुमचा समावेश आहे. त्यातही काही योजनांची कामे ही काही टक्के झाली असतांनाही ठेकेदारांना कोणत्या नियमानुसार बिल अदा करण्यात आले, असा प्रश्न नारायण पवार यांनी उपस्थित केला. महापालिकेच्या वतीने स्मार्टसिटीच्या कामांना प्राधान्य दिले जात आहे. पण विरोधाच्या भूमिकेत गेलेल्या भाजपाने मात्र या कामांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याची भूमिका घेतल्याने तो चर्चेचा विषय ठरला आहे. 52 कोटी 40 लाखांचा खर्च

देशात स्मार्टसिटीसाठी ठाणे शहराची निवड झाल्यानंतर केंद्राच्या मदतीने शहरात अनेक नवीन प्रकल्प सुरू झाले आहेत. आजच्या घडीला महापालिकेच्या माध्यमातून एकूण 35 प्रकल्प स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून राबविले जात आहेत. त्यासाठी 5 हजार 480 कोटी 70 लाखांचा प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार 35 प्रकल्प स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत घेण्यात आले असून त्यातील 15 प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाल्याची माहिती महापालिकेच्या स्मार्टसिटी लि. कंपनीने दिली आहे. यासाठी 52 कोटी 40 लाखांचा खर्च करण्यात आला आहे. या कामांसाठी दिला निधी...

सीसीटीव्ही व वायफायचे काम 48 टक्के पूर्ण झाले असताना त्या ठेकेदाराला 42 पैकी 34 कोटी अदा करण्यात आले आहेत. 12 अर्बन रेस्ट रुमसाठी 5 कोटी 65 लाखांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. इंटेलिजेंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम 79 टक्के काम पूर्ण झाले असले तरी ठेकेदाराला आतापर्यंत 2 कोटी 78 लाख देण्यात आले आहेत. स्मार्ट मिटरिंग हा तर वादाचा मुद्दा असून यातील 31 टक्के काम पूर्ण झाले असतानाही ठेकेदाराला 10 कोटी देण्यात आले आहेत.

Web Title: The project is incomplete, but the contractor's get all Money