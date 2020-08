Raigad Building Collapse: मृतांच्या कुटुंबियांना मदत जाहीर, जाणून घ्या लेटेस्ट अपडेट्स

मुंबईः रायगड जिल्ह्यातील महाडमध्ये पाच मजली इमारत सोमवारी संध्याकाळी पत्त्यासारखी कोसळली. ढिगाऱ्याखाली अनेक जण अडकले होते. या इमारतीत एकूण 94 रहिवासी राहत होते. त्यापैकी ७५ जण सुरक्षित असून अजूनही १९ ते २० रहिवासी अडकल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेऊन ढिगारा उपसण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू केलं. एनडीआरएफची दोन पथकही घटनास्थळी रेस्क्यू ऑपरेशन आणि बचावकार्य युद्ध पातळीवर करत आहेत. पुणे तळेगाव दाभाडे येथून महाडकडे येणाऱ्या एनडीआरएफच्या टीमसाठी ग्रीन कॉरिडोर तयार करण्यात येऊन कोणत्याही प्रकारचा वाहतुकीचा अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी वाहतूक पोलीस आणि रायगड पोलीस यांनी विशेष सतर्कता बाळगली होती.

या दुर्घटनेत आपार्यंत पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. कालचा एक आणि आज चार मृतदेह दिसत आहेत. ढिगाऱ्याखाली १८ ते १९ लोक अडकल्याची शक्यता आहे. मृतांच्या कुटुंबियांना चार लाखांची नुकसान भरपाई दिली जाईल. या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या ५० हजार रुपये दिले जातील. इमारतीमधील रहिवाशांच्या राहण्याची आणि जेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली असल्याचीही माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.

हेही वाचाः अफलातून! तब्बल २६ वर्षांनी सापडली ट्रेनमध्ये चोरीला गेलेली सोनसाखळी

दरम्यान ढिगाऱ्याखालून एका बाळाला सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं आहे. साडेतीन वर्षाचा मोहम्मद बांगी हा मुलगा सापडला असून त्याला ढिगाऱ्याखालून सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं आहे.

Today at about 1850 hrs, A G+4 building collapsed in Kajalpura area of Mahad Tehsil in Dist. Raigad, Maharashtra.

About 50 people are feared to be trapped. 3 teams of 5 BN NDRF have moved: National Disaster Response Force (NDRF) pic.twitter.com/XlWegCSHqq