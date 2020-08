क्षणार्धात होत्याचं नव्हतं झालं, कोसळल्याआधी अशी दिसत होती तारीक इमारत

मुंबईः महाडमध्ये पाच मजली इमारत कोसळून मोठा अपघात झाला. यात ४१ कुटुंब राहत होते. त्यातील ६० जणांना बाहेर काढलं असून आतापर्यंत या दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला आहे. तर १८ लोक अद्याप आत अडकल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर प्रशासनानं तात्काळ मदत कार्य सुरू केलं. एनडीआरएफ आणि स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून रेस्क्यू ऑपरेशन अजूनही सुरु आहे.

सध्या इमारतीचे जुने फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. बघा कोसळल्याआधी कशी दिसती होती तारीक इमारत.

3-5 years old Building (Tariq Garden) collapsed in kajalpura #Mahad #महाड#PoorConstruction ??? It was just 3-5 yrs old building...

Over 60 feared trapped under debris...

Accused must be punished. pic.twitter.com/1Xzc3gpI9h