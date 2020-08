Raigad Building Collapse: मृतांचा आकडा १५ वर, ३६ तासानंतरही बचावकार्य सुरूच

महाड : महाडमध्ये २४ तारखेला संध्याकाळी पाच माजली तारिक गार्डन नामक इमारत पत्त्यांच्या बंगल्यासारखी कोसळली आणि क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं. मन हेलावून टाकणाऱ्या या दुर्घटनेला आता जवळपास 36 तासांपेक्षा अधिक काळ उलटूनही बचाव पथकाकडून शोधकार्य सुरु आहे.

ANI या वृत्तसंस्थेने या दुर्घटनेबाबतची ताजी आणि अधिकृत माहिती दिली आहे. महाड बिल्डिंग दुर्घटनेत आतापर्यंत तब्बल १५ जणांनी आपले प्राण गमावले असल्याचं आता स्पष्ट होतंय. यामध्ये सात पुरुष आणि ८ महिलांचा समावेश आहे. समोर येणाऱ्या माहितीनुसार या बिल्डिंग दुर्घटनेननंतर एक व्यक्ती अजूनही बेपत्ता असल्याचं समजतंय. NDRF च्या विविध टीम्स आणि ट्रेकर्सच्या माध्यमातून महाडमध्ये बिल्डिंगचा ढिगारा उपसून रेस्क्यू ऑपरेशन सुरु आहे.

