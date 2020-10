Mumbai Rain Updates: मुंबई, ठाण्यासह रेड अलर्ट, पुढचे २४ तास सतर्क राहा

मुंबईः मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह उपनगरांमध्ये रात्री मुसळधार पाऊस झाला. आज मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, रायगड, रत्नागिरीत हवामान विभागाकडून रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. सकाळी या पावसानं थोडी विश्रांती घेतली आहे. मुंबई-ठाण्यासह कोकणात अति मुसळधार तर पुणे-पश्चिम महाराष्ट्रात विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. बुधवारी संध्याकाळी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरात पावसाने हजेरी लावली होती. मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यात बुधवारी रात्री ११ वाजल्यानंतर पावसाचा जोर वाढलेला पाहायला मिळाला.

मुंबईत रात्रभर पाऊस सुरु होता. या पावसामुळे मुंबईतल्या सखल भागांमध्ये पाणी साचलं होतं. सायन येथील किंग सर्कल परिसरात मोठ्या प्रमाणाता पाणी साचलं होतं. मुसळधार पावसानंतर मुंबईच्या हिंदमाता, सायन, परळ, चेंबूरसह अनेक सखल भाग पूरस्थिती निर्माण झाली.

#WATCH Heavy rainfall triggers water logging in parts of Mumbai; visuals from near Sion police station and King's Circle. #MumbaiRains

India Meteorological Department (IMD) has issued red alert in Mumbai for today. pic.twitter.com/wHZ1i6H1xX