राहुल गांधी यांनी अंदमानात जावं, तेंव्हाच सावरकरांच्या बलिदानाची किंमत समजेल - रणजित सावरकर

मुंबई - संजय राऊत यांनी आज सकाळी बेळगावला जाण्याआधी एक अत्यंत महत्त्वाचं विधान केलं. या विधानात संजय राऊत यांनी, ज्यांचा सावरकरांच्या भारतरत्नला विरोध आहे, त्यांना दोन दिवस तरी काळ्या पाण्याची शिक्षा द्या, असं विवादास्पद विधान केलं. यावरून काँग्रेस नेत्यांनी पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र संजय राऊत यांच्या याच वक्तव्याचं विनायक दामोदर सावरकर यांचे नातू रणजित सावरकर यांनी स्वागत केलंय.

सावरकरांचे नातू रणजीत सावरकर यांनी संजय राऊत यांच्या विधानाला दुजोरा दिला आहे. रणजीत सावरकरांनी यावेळी थेट राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधला. राहुल गांधींनी थेट अंदमानला काळ्या पाण्याच्या शिक्षेसाठी जावं असा सल्ला दिला आहे. रणजीत सावरकर यांनी ANI ला दिलेल्या मुलाखतीत तसं म्हटलंय.

Ranjit Savarkar, grandson of Vinayak Damodar Savarkar: I welcome Sanjay Raut's statement. In the past also, Shiv Sena aggressively opposed the defamation of Savarkar. I expect that Shiv Sena will now convince Congress leaders not to oppose Savarkar. https://t.co/7QL6qsfxZ3 pic.twitter.com/G8ykNkgaUB

Ranjit Savarkar, grandson of VD Savarkar: Actually, it is an advice to Rahul Gandhi because Congress leaders are parroting what Rahul said. Sanjay Raut has dared Rahul Gandhi to go to Goa and Andaman. It itself speaks very clearly. https://t.co/Ty5KNMBnJh pic.twitter.com/e8nagGRmzQ